МВД Казахстана категорически отрицает информацию о пытках в СИЗО

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Представители Министерства внутренних дел Казахстана категорически отрицают, что в отношении задержанных во время январских беспорядков применялись пытки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жалоб от арестованных не поступало. Кроме того, в изоляторах проводят медицинские обследования с привлечением гражданских специалистов с видеофиксацией состояния здоровья задержанных", - сообщает в telegram "Хабар 24" со ссылкой на МВД РК.

В ведомстве заявили, что обращаются с заключенными в соответствии с международными стандартами и "правилами Нельсона Манделы". Учреждения на постоянной основе посещают общественники, депутаты и правозащитники.

В МВД рассказали, что 267 задержанных поступили в следственные изоляторы с травмами, 33 из них пришлось лечить в больницах. Все ранения, по информации ведомства, арестованные получили во время беспорядков.

В настоящее время в СИЗО находятся 728 подозреваемых. Их обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ещё 270 лиц находятся на домашнем аресте или под подпиской о невыезде.





Ранее сообщалось, что в Казахстане расследуется более 130 дел о превышении власти силовиками после январских беспорядков.





12 февраля на оперативном совещании Совета безопасности под председательством президента Касым-Жомарта Токаева генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов сообщил , что каждое сообщение о пытках задержанных тщательно проверяется. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания.







