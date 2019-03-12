На базе АО "КазНИИСА" создадут базовую организацию по сейсмостойкому строительству стран СНГ

Москва. 29 ноября. Kazakhstan Today - Основной площадкой для решения вопросов развития сейсмостойкого строительства в странах СНГ станет Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (АО "КазНИИСА"). Соответствующее решение было принято на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, передает Kazakhstan Today.





Необходимость в создании единой организации, которая будет заниматься вопросами сейсмостойкого строительства в СНГ, возникла в связи с тем, что вопросы сейсмостойкости неразрывно связаны с решением задач геофизики, сейсмологии и геодинамики, то есть тематиками, не относящимися к строительной деятельности и менее изученными с научной точки зрения. Единый подход в области развития сейсмостойкого строительства в СНГ позволит также решить вопрос в необходимости проведения анализа устойчивости различных конструктивных решений при сложных инженерно-геологических условиях, и выработки эффективных методов сейсмоизоляции", - сообщает пресс-служба АО "КазНИИСА".

Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры располагает необходимым научным потенциалом, имеет экспериментальную базу, оснащенную современным оборудованием и измерительными приборами, где также проводятся уникальные экспериментальные исследования, включающие статические и динамические испытания конструкций, натурных зданий и их фрагментов вибрационной машиной инерционного действия и сейсмовзрывными воздействиями на полигонах. Успешно функционирует единственная в Казахстане сеть инженерно-сейсмометрических станций на зданиях - 10 станций в Алматы, по одной станции в городах Капшагае и Таразе. В дальнейшем предполагается ее модернизация и расширение.





Задачи сейсмостойкости зданий интегрируют в себя целый спектр наук и требуют привлечения специалистов разного профиля. К сожалению, вынуждены констатировать, что за последние 2 десятка лет значительно снизилось число экспертов и ученых, занимающихся вопросами сейсмологии и сейсмобезопасности. Настало время консолидировать наши возможности и научный потенциал для создания условий и эффективных механизмов для развития теории, и практики сейсмостойкого строительства на территории стран СНГ", - считает генеральный директор АО "КазНИИСА" Бегман Кульбаев.





Основными целями и задачами Базовой организации государств-участников СНГ в области сейсмостойкого будет являться: организация творческой платформы для эффективного сотрудничества научно-исследовательских институтов государств - участников СНГ по обмену опытом, проведению экспериментально-теоретических исследований; содействие всестороннему сотрудничеству между государствами - участниками СНГ по проведению единой технической политики в области сейсмостойкого строительства; вовлечение молодых ученых в разрешение проблем обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений, сообщает пресс-служба.





АО "КазНИИСА" - единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и сейсмоопасные регионы. Институт создан 7 сентября 1931 года. Имеет 87-летний опыт работы на рынке строительства Казахстана. Единственным акционером АО "КазНИИСА" является Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.





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