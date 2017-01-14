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На большей части Казахстана в субботу ожидается снег, местами метель и гололед14.01.2017
Общество  09:01

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в субботу ожидается снег, местами метель и гололед, сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юге, юго-западе и северо-западе республики погода ожидается без осадков. Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на севере низовая метель.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман. В Алматинской, Атырауской областях местами туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областях местами туман, днем ветер до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, областях местами туман.
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