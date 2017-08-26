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На большей территории Казахстана сегодня сохранится погода без осадков, на западе пройдут дожди с грозами26.08.2017
Общество  09:51

Астана. 26 августа. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана сегодня сохранится влияние антициклона, поэтому ожидается погода без осадков, лишь на западе с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на севере ночью и утром местами туман, на юге, северо-западе и востоке местами усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, днем Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман, сообщил "Казгидромет".

В Атырауской, на большей части Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами сохраняется сильная жара.
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