Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - На казахстанско-кыргызской границе при задержании нарушителей пограничники применили оружие, погиб один человек, передает Kazakhstan Today.





"23 января 2019 года напротив участка пограничной заставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда пограничным нарядом Кыргызской Республики осуществлена попытка задержания 3 нарушителей границы, пытавшихся осуществить перегон 10 лошадей из Кыргызской Республики в Республику Казахстан. В ходе задержания нарушители оказали сопротивление с применением холодного оружия. В данной обстановке кыргызскими пограничниками было применено оружие. В результате применения оружия один из нарушителей получил огнестрельное ранение. Оставшиеся двое неизвестных с лошадьми скрылись на территории Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.





По информации ведомства, в 12.15 раненый нарушитель границы (гражданин Республики Казахстан) скончался при транспортировке в больницу поселка Талас.





В настоящее время силами и средствами Таразского пограничного отряда ведутся поиски нарушителей границы и лошадей", - проинформировали в КНБ.





Как отметили в пресс-службе, скончавшийся нарушитель границы ранее был осужден по статье 392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК).





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства