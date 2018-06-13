Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится на большей части территории Казахстана 14-16 июня, передает Kazakhstan Today.

"Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в большинстве областей Казахстана. Под влиянием холодных атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, возможен град, местами сильный дождь", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, в ближайшие дни сохранится колебание температуры воздуха, в западных и северных областях температура опустится ниже нормы, в южных и восточных будет на 1-3 градуса выше нормы.

Просмотров: 2084