Оборонные предприятия перешли к выпуску продукции общего и медицинского назначения

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Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Оборонные предприятия в оперативном порядке перешли к выпуску гражданской продукции общего и медицинского назначения, передает Kazakhstan Today.

Предприятия оборонной промышленности мобилизованы к общегосударственным мероприятиям, направленным на ликвидацию распространения коронавирусной инфекции. Прилагаются усилия по разным направлениям, как производственным, так и в рамках оказания финансовой помощи", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии инфраструктурного развития РК.

Так, завод "Тыныс" в Кокшетау приступил к производству медицинских масок. Учреждениям здравоохранения Акмолинской области уже предоставлено 110 тысяч штук масок. При этом на заводе имеется сырье и материалы на выпуск еще двух миллионов штук масок. Этим же заводом начат выпуск мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких для установки в машинах скорой помощи. В течение ближайших двух месяцев аппаратами ИВЛ будут покрыты потребности служб скорой помощи всех регионов Казахстана. В этой связи завод переведен на круглосуточную трехсменную работу.

Западноказахстанские предприятия "Гидроприбор" и "Зенит", производящие военные корабли и катера, приступили к организации производства инженерных заграждений и специальных тоннелей для обеспечения дезактивации при переходах в различные зоны нахождения людей.

Североказахстанские предприятия - АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", АО "Завод имени Кирова" и АО "Мунаймаш" - обеспечили область дезинфицирующими барьерами для автотранспорта.

Казахстанско-турецкое предприятие АО "Казахстан Аселсан инжиниринг", выпускающее военные приборы ночного видения, осваивает производство дистанционных электрооптических устройств для измерения температуры человека.

Заводы по производству нелетального оружия и практических боеприпасов "Алма-ДК" и "Калкан-7", расположенные в Алматы организовали производство специальных дезинфицирующих средств и защитных костюмов.

Кроме того, заводами оборонной промышленности, в том числе Алматинским авиаремонтным заводом №405, оказана финансовая помощь вооруженным силам для обеспечения военнослужащих дезактивационными средствами, принимающих участие в организации мероприятий в рамках объявленного режима ЧП.

В целом предприятия оборонной промышленности РК продолжат реагировать на возникающие вызовы и обеспечат свой вклад в нераспространение COVID-19 в соответствии с задачами республиканского и региональных штабов оперативного реагирования.

Отмечается, что предприятия оборонной отрасли продолжают выполнять государственный оборонный заказ 2020 года в интересах силовых структур в соответствии с утвержденным графиком - вся продукция военного назначения будет произведена своевременно и качественно.

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