Обсуждение в СМИ "групп смерти" ведет к повышению интереса к ним - Жуманбай

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель директора - официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте РК Мурат Жуманбай сегодня на еженедельном брифинге попросил журналистов не поднимать чрезмерного ажиотажа из-за так называемых "групп смерти", передает корреспондент агентства.

"Как показала прошедшая неделя, продолжается активное обсуждение как в СМИ, так и в социальных сетях информации о виртуальных играх суицидального характера. Мы напоминаем, что каждое упоминание о таких деструктивных сообществах ведет к повышению интереса к ним", - сказал Мурат Жуманбай.

По его словам, государственные органы на постоянной основе ведут работу по выявлению, блокировке и удалению таких групп.

"Мы призываем наших граждан направлять информацию обо всех ставших известных подозрительных сообществах по ссылке http://mic.gov.kz/ru/complain ", - сказал официальный представитель СЦК.

Напомним, ранее Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев уже призывал казахстанцев не рекламировать деструктивные сообщества в соцсетях и сообщил, куда стоит обращаться при обнаружении в соцсетях сообществ, пропагандирующих суицидальное поведение.

"Сегодня в обществе активно обсуждается информация о привлечении подростков к участию в виртуальной игре суицидального характера. Резонанс этого вопроса понятен - речь идет о безопасности наших детей. Но мы должны помнить, что каждое их упоминание в СМИ - это реклама деструктивных сообществ. Не стоит забывать и о так называемом "эффекте Вертера", когда актуальность и сенсационность новостей о суицидах ведет к увеличению числа самоубийств", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Он также сообщим, что министерством на постоянной основе ведется мониторинг социальных медиа с целью выявления групп суицидальной направленности.

"Налажен контакт с собственником социальной сети по вопросам блокировки и удаления таких сообществ в оперативном порядке. В результате, за последние годы были удалены сотни групп с подобным контентом. К слову, всего, по данным МВД РК, в 2016 году по стране было расследовано 9 уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних. Однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей и групп не получено. В России в прошлом году на фоне общественного ажиотажа многие факты суицида стали списывать на данный квест. Однако расследования показывали, что совершившие самоубийство дети в подобных группах не состояли. Проблема чаще всего лежала глубже, в отношениях. В любом случае, успех в борьбе с этим социальным злом невозможен без общих усилий государства, образовательных учреждений, родителей и широкой общественности. Поэтому мы призываем всех неравнодушных в случае обнаружения подозрительных пабликов направлять жалобу по ссылке ", - отметил Абаев.

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