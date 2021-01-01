Обзор основных событий 2020 года по версии Kazakhstan Today

Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2020 году.

Кордай

7 февраля в нескольких сёлах Кордайского района произошли массовые беспорядки. Около 300 человек устроили погромы в сёлах района. В результате погибли 11 человек, более 40 были госпитализированы. Всего после массовых беспорядков в Жамбылской области за медицинской помощью обратилось более 170 человек. В числе получивших ранения - 5 сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения. В результате пожаров пострадали десятки жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. Было начато досудебное производство по статьям 272 (Организация и участие в массовых беспорядках) и 99 УК РК (Умышленное убийство). По данным МВД, причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт, после которого в мессенджерах начали распространяться провокационные призывы.

9 февраля аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов объявил о введении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в Кордайском районе.

Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Некоторые жители района во время беспорядков выехали в Кыргызстан. Более 600 человек попросили убежища у пограничников. Количество переночевавших на пограничных заставах в период с 8 по 10 февраля составило 390 человек.

10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьезные упущения в работе. Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел РК Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А. Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А. Айхимбекова.

Участников конфликта задержали. В сентябре приговором военного суда Алматинского гарнизона были осуждены семь участников беспорядков. Они приговорены к лишению свободы на срок от трех до восьми лет лишения свободы. Кроме того, осужденные должны возместить материальный ущерб.

Касым-Жомарт Токаев назвал причиной массовых беспорядков в Кордайском районе конфликт между двумя криминальными группами из-за контроля над источниками незаконных доходов. По словам президента, в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. "Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами", - сказал он.

Подтопление в Туркестанской области

Утром 1 мая из-за прорыва Сардобинского водохранилища в Узбекистане значительно увеличился объем воды в приграничных коллекторах в из-за прорыва Сардобинского водохранилища в Узбекистане значительно увеличился объем воды в приграничных коллекторах в Махтааральском районе . В результате продолжающегося притока воды затопило несколько сел района. В регионе было объявлено чрезвычайное положение, по поручению акима области создан специальный штаб. 2 мая в Туркестанской области произошло подтопление еще пяти населенных пунктов (сел Жанатурмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык), где проживают 6,1 тыс. человек. Кроме того, затопило пастбища и посевы общей площадью 7411 гектаров. По оценке комиссии специально созданной комиссии ущерб аграриям составил 4,1 млрд тенге.





Всего с 1 по 3 мая из 14 населенных пунктов (сел Жанатурмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык, Мырзакент, Нурлыжол, Жантаксай, Т. Жайлыбаева, Нурлытан, Шугыла, Арайлы, Акжол, Когалы) эвакуировано 31 606 человек (из них 11 533 детей). Позднее жителям затопленных сел выплатили компенсации. Часть зданий не подлежали восстановлению, для жителей построили новые дома.

Проблемы экологии

В течение этого года мы были свидетелями резонансных фактов варварского отношения людей к окружающей среде.

В июле, в разгар пандемии, казахстанцы возмутились разорением и масштабным , в разгар пандемии, казахстанцы возмутились разорением и масштабным загрязнением уникального Розового озера в Акмолинской области . Подогревая различные слухи о якобы лечебных свойства соли с озера, любители легкой наживы мешками вывозили ее на продажу, выдавая за средство против коронавируса и других недугов. Само озеро при этом подверглось масштабному загрязнению. В сети быстро распространилась фотография джипа, заехавшего прямо в озеро. Активная позиция общества и оперативное вмешательство экологов помогли спасти Кобейтуз и его уникальные свойства от уничтожения. Также Минэкологии выступило с инициативой придать озеру Кобейтуз статус особо охраняемой территории.

В ходе заседания Национального совета общественного доверия в октябре глава государства Токаев обратил особое внимание на экологическую культуру в обществе. "Не случайно в мировом экологическом антирейтинге Казахстан, к сожалению, занимает лидирующие позиции. В нашей стране нет ни одного региона, не имеющего экологических проблем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сложившаяся ситуация - это сигнал тревоги, призывающий казахстанцев к самым решительным действиям.

Широкий общественный резонанс получила информация о строительстве отеля в урочище Бозжыра . В ноябре общественные деятели опубликовали открытое письмо президенту Казахстана и акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы" местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан. Авторы обращения указали на то, что Бозжыра - это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь.

В начале декабря министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил, что строительство отеля будет перенесено из урочища Бозжыра в другое место.

Не раз сообщалось о том, что в предгорьях Алматы массово вырубают яблоневые сады . Тяжелая техника вывозит плодородную почву. Кроме того, в августе этого года жители мегаполиса сняли на видео около тысячи срубленных зелёных насаждений в одном из районов города.

Также широкий общественный резонанс вызвало уничтожение краснокнижных деревьев на улице Толе би в Алматы . В ночь на 23 ноября возле торгового дома Sulpak было незаконно спилено 13 деревьев. Этот факт вызвал справедливое возмущение президента и общественности. Глава Минэкологии назвал вырубку деревьев варварством. Незаконную вырубку деревьев расследует прокуратура.

21 декабря сенат парламента принял проект нового Экологического кодекса Казахстана .

Как сообщил министр экологии, в Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев . Будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в 30-кратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесенных в Красную книгу РК. Также 10-кратная посадка за гибель зеленых насаждений на прилегающей территории. Предусматривается увеличение размеров возмещения ущерба с 6 до 1000 месячных расчетных показателей за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную книгу. Планируется увеличение штрафов: к примеру, на физическое лицо с 10 до 150 МРП; на субъекты малого предпринимательства с 30 до 450 МРП; на субъекты среднего предпринимательства с 40 до 600 МРП и на субъекты крупного предпринимательства с 100 до 1500 МРП.

Кроме того, будут предусмотрены изменения в Уголовный кодекс по ужесточению санкций за незаконную порубку деревьев.

Беспорядки в Туркестанской области

В ночь на 21 июля в поселке в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел конфликт , во время которого дом одного из сельчан забросали камнями. Конфликт быстро перерос в массовую драку. Прибывший на место участковый инспектор, пытаясь остановить потасовку, получил травмы. Также пострадали трое участников конфликта. По данному факту были арестованы четыре человека. Но на этом инцидент не был исчерпан.

На следующий день в поселке стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к новым беспорядкам, в соцсетях звучали призывы к межнациональной розни. Новый конфликт сотрудники полиции пресекли. С жителями села встретились представители акимата и общественности области, после чего обстановка в поселке стабилизировалась.

Однако еще через день на подступах к Шорнаку были задержаны более 80 человек из нескольких районов и соседних областей. Молодые люди откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соцсетей. В ходе расследования полицейские установили четырех человек, которые, используя соцсети, мессенджеры и видеохостинги, призывали к совершению противоправных действий. Все они жители Туркестанской области.

Ужесточение наказания для насильников детей

Вечером 23 июля в городе Сатпаеве Карагандинской области была похищена и изнасилована пятилетняя девочка . Вечером она гуляла во дворе одна, а когда возвращалась к родителям, ее похитил местный житель, завел в свою квартиру и надругался. Не найдя ребенка своими силами, в тот же вечер родители обратились в полицию. На поиски вышел весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтёров. По камерам видеонаблюдения полицейские установили дом и подъезд, куда зашла девочка. Ребёнка обнаружили уже ночью во время поквартирного обхода. Девочка лежала в квартире извращенца под диваном, обессиленная и связанная скотчем.

Сообщение о пропаже ребенка молниеносно распространилось через соцсети. Сотни людей собрались у дома насильника, потребовав, чтобы полиция отдала его толпе. Люди заблокировали все пути к дому. Одновременно начались беспорядки, в окна полетели камни, разъяренная толпа сожгла несколько автомобилей.

Чтобы не допустить самоуправства, полицейские переодели 58-летнего подозреваемого в форму СОБР и сумели увести. Когда разъяренная толпа ворвалась в его квартиру, там уже никого не было.

Агрессивно настроенные люди устроили погром в квартире, повредили также имущество соседей, а затем толпа, примерно 300 человек, направилась к зданию полиции. Здесь они также устроили погромы: повредили камеры наружного видеонаблюдения, служебный автотранспорт и другое имущество. Для разгона разъяренной толпы полиция применила светозвуковые и газовые гранаты. Ситуацию удалось стабилизировать к утру. За хулиганство были задержаны 15 человек.

Позднее в МВД РК заявили, что провокаторы пытались использовать происшествия в Сатпаеве и Шорнаке Туркестанской области для разжигания беспорядков. В ходе мониторинга социальных сетей выявлены попытки использовать данные происшествия для дестабилизации обстановки в обществе. В сеть сброшены фото, не имеющие отношения к произошедшему.

Ежегодно наблюдается рост преступлений в отношении детей. Согласно информации Генеральной прокуратуры, число зарегистрированных преступлений этой категории в текущем году выросло на 8%. При этом в ведомстве указывают на то, что рост статистики связан с введением уголовной ответственности медицинских работников и других должностных лиц за сокрытие фактов сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По мнению сенаторов Нурторе Жусипа и Аскара Шакирова, в стране недостаточно механизмов, направленных на защиту прав ребенка. В обществе сохраняется недопустимая терпимость к данной проблеме в силу различных обстоятельств, включая уровень общественного сознания, отсутствие правового воспитания в семье.

В декабре парламент принял поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Теперь насильники детей будут отбывать наказание в учреждениях УИС максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение. Кроме того, расширен круг уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Помимо этого, обсуждается вопрос об исключении дел об особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних из подсудности судов с участием присяжных заседателей. Также в РК планируется обсуждение вопроса о присоединении к Конвенции Совета Европы по защите прав детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Ночью 16 августа в Лондоне в возрасте 30 лет скончался внук Первого Президента Казахстана . По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. в Лондоне в возрасте 30 лет Айсултан Назарбаев . По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Токаев 1 сентября поручил воссоздать . Решение было принято с учетом того, что страна вступила в эпоху природных и техногенных катастроф. Ведомство возглавил Юрий Ильин, до назначения работавший заместителем министра внутренних дел. Касым-Жомарт Министерство по чрезвычайным ситуациям . Решение было принято с учетом того, что страна вступила в эпоху природных и техногенных катастроф. Ведомство возглавил Юрий Ильин, до назначения работавший заместителем министра внутренних дел.

Жестокое обращение с животными

В сентябре столичные волонтеры обнаружили столичные волонтеры обнаружили в отлове "Астана Ветсервис" четырех изнасилованных собак с рваными ранами, видными невооруженным глазом. При осмотре было установлено, что у всех четырех одинаковые травмы, нанесенные тупым предметом с выступами по всему периметру. Увечья были нанесены всем примерно в одно время, с разницей в день-два. Волонтеры обратились в полицию. В связи с произошедшим директора "Астана Ветсервиса" отстранили от работы. Аким столицы поручил провести независимую экспертизу.





В конце мая в Атырау задержали двух живодеров, учинивших расправу над собаками. В соцсетях появилось видео, на котором живодер жестоко обращается с собакой. Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника. в Атырау задержали двух живодеров, учинивших расправу над собаками. В соцсетях появилось видео, на котором живодер жестоко обращается с собакой. Сначала он душит ее руками, а потом и вовсе дверью холодильника. Пострадавшего пса новая хозяйка увезла в США





Кроме того, не раз сообщалось о жестоком отношении к тюленям и обнаружении их останков на берегу Каспия. В начале июля в Мангистауской области на пляже в селе Курык отдыхающие забили тюленя палками ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать его детям. Еще одного тюленя на Каспии забросали камнями.

В октябре министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил, что в министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил, что в Казахстане ужесточат наказание за жестокое обращение с животными

К сожалению, мы до сих пор узнаем о фактах жестокого обращения с животными, браконьерства... Чтобы изменить ситуацию, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Минэкологии совместно с общественностью разработать законопроект "Об ответственном отношении к животным". В документ войдут нормы по ужесточению наказания за жестокое обращение с животными", - сообщил Мирзагалиев.





В Минэкологии предлагают за жестокое обращение с животными увеличить штраф до 2000 МРП (5 556 000 тенге, а в 2021 году - 5 834 000 тенге), либо наказывать ограничением свободы на срок до двух лет.

Финансы и экономика

18 сентября Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций. В ноябре экономический суд Алматы ликвидировал . В ноябре был санкционирован арест в отношении бывших топ-менеджеров Tengri Bank по делу о хищении 5,4 млрд тенге. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций. В ноябре экономический Tengri Bank . В ноябре был санкционирован арест в отношении бывших топ-менеджеров Tengri Bank по делу о хищении 5,4 млрд тенге.

с 1 октября 2020 года запустил в промышленную эксплуатацию сервис удаленной для получения финансовых услуг. Данный сервис предусматривает возможность получения финансовых услуг без физического посещения финансовой организации с применением технологии "распознавания лица". Национальный банк Казахстаназапустил в промышленную эксплуатацию биометрической идентификации для получения финансовых услуг. Данный сервис предусматривает возможность получения финансовых услуг без физического посещения финансовой организации с применением технологии "распознавания лица".

В сентябре в ряде регионов Казахстана произошла вспышка птичьего гриппа. в ряде регионов Казахстана произошла В целом падеж птицы был зарегистрирован в 99 населенных пунктах 41 района 7 областей РК. Общий падеж птиц составил более 24 тыс. голов на личных подворьях и более 500 тыс. голов - на двух основных птицефабриках.

Спор по Карачаганаку





14 декабря правительство Республики Казахстан в лице Министерства энергетики РК, Министерства финансов РК и полномочного органа - ТОО "PSA", а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний "Эни", "Шелл", "Шеврон", "Лукойл" Соглашение о завершении по урегулированию спора. В рамках Соглашения о завершении: консорциум осуществил выплату Республике Казахстан в размере $1 млрд 305 млн; стороны согласовали окончательную методику раздела продукции, в результате чего Казахстан до 2037 года дополнительно получит до $600 млн при цене на нефть 40-50 долларов за баррель; стороны одобрили начало реализации инвестиционного Проекта расширения Карачаганака-1(А) с целью дальнейшего поддержания полки добычи на Карачаганакском месторождении. правительство Республики Казахстан в лице Министерства энергетики РК, Министерства финансов РК и полномочного органа - ТОО "PSA", а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний "Эни", "Шелл", "Шеврон", "Лукойл" подписали . В рамках Соглашения о завершении: консорциум осуществил выплату Республике Казахстан в размере $1 млрд 305 млн; стороны согласовали окончательную методику раздела продукции, в результате чего Казахстан до 2037 года дополнительно получит до $600 млн при цене на нефть 40-50 долларов за баррель; стороны одобрили начало реализации инвестиционного Проекта расширения Карачаганака-1(А) с целью дальнейшего поддержания полки добычи на Карачаганакском месторождении.

Проект будущего расширения Карачаганака ПРК (1А), предусматривает строительство компрессора обратной закачки газа и сопутствующих установок с объемом инвестиций около $1 млрд. Это позволит поддерживать объем добычи на уровне 10-11 млн жидких углеводородов в год.

Реализация ПРК (1А) предполагает обеспечение минимальной доли казахстанского содержания в размере 45% в закупе товаров, работ и услуг и 75% при найме персонала. В последующем стороны предусмотрели возможность следующего этапа реализации ПРК 1 (В) с учетом технико-экономических параметров проекта, отметили в Минэнерго.

По сообщению официального представителя правительства РК, стороны поставили окончательную точку в многолетнем споре, подписав Соглашение о завершении. Суть разногласий заключалась в справедливом разделе продукции и, соответственно, распределении денежных доходов между сторонами.

23 декабря парламент принял закон, предусматривающий использование части пенсионных накоплений на целевые нужды. Согласно закону, с 2021 года казахстанцам будет предоставлено парламент принял. Согласно закону, с 2021 года казахстанцам будет предоставлено право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям.





В Казахстане ужесточили наказание за коррупционные преступления. Согласно принятому закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействии коррупции", предусматривается . Согласно принятому закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействии коррупции", предусматривается запрет на применение условно-досрочного освобождения к осуждённым за коррупционные преступления . Исключение предусмотрено для беременных, женщин с малолетними детьми, отцов-одиночек, людей пенсионного возраста и инвалидов первой, второй групп.

В Казахстане не будут применять , за исключением военного времени. смертную казнь , за исключением военного времени.

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