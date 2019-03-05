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Осужденный по делу о теракте в Бостоне Диас Кадырбаев вернулся в Казахстан

29.10.2018, 20:43 7225
Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге подтвердил информацию о возвращении в Казахстана Диаса Кадырбаева, который в июне 2015 года был осужден в США за воспрепятствование американскому правосудию при расследовании теракта в Бостоне, передает Kazakhstan Today.

Наш гражданин Диас Кадырбаев 24 октября прибыл в Алматы и сейчас находится на территории Казахстана. Он отбыл в США свое наказание и вернулся в РК", - сказал Смадияров.


Напомним, в начале июня 2015 года казахстанцы Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков были приговорены к 6 годам и 3,5 года лишения свободы, соответственно, за воспрепятствование американскому правосудию при расследовании теракта в Бостоне в апреле 2013 года. Тажаяков вернулся в Казахстан летом 2016 года.

В июне 2018 года Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о досрочном освобождении Кадырбаева из тюрьмы. Ведомство отметило, что это стало возможным благодаря хорошему поведению и что казахстанец находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.

Как сообщалось ранее, 15 апреля 2013 года в центре Бостона, недалеко от финишной черты ежегодного марафона, прогремели два взрыва с интервалом 12 секунд. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован. 8 апреля 2016 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, а 24 июня федеральный судья вынес ему смертный приговор. Царнаев содержится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), куда направляют осужденных за террористическую деятельность.

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