От 33 до 42 градусов мороза ожидается в четырех областях РК

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В связи с морозами в четырех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 25 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 градусов мороза, ночью 26 декабря до 25-30, местами 33 градусов мороза.

26 декабря в Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35 градусов, на севере области 38 градусов мороза, ночью 27 декабря ожидается 32-37 градусов мороза, местами сильный мороз 40 градусов.

26 декабря в Акмолинской области также ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 градусов мороза, ночью 27 декабря 25-30, местами 35 градусов мороза.

26 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35 градусов мороза, 27 декабря ожидается сильный мороз 37-42 градусов. Вероятность штормового предупреждения составляет 95-100%.

Сильные морозы могут привести к увеличению количества техногенных пожаров, аварий, связанных с нарушениями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, нарушений в работе транспорта. Также существует вероятность увеличения случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди населения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ", - напомнили в МЧС РК.

Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует при аномально низких температурах воздуха без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей.

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