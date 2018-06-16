Отсутствие летальных случаев от менингококковой инфекции в Астане констатируют в Комитете охраны общественного здоровья

Астана. 16 июня. Kazakhstan Today - Отсутствие летальных случаев от менингококковой инфекции в Астане констатируют Комитете охраны общественного здоровья (КООЗ) Министерства здравоохранения РК.

"Комитет охраны общественного здоровья как уполномоченный орган, осуществляющий мониторинг заболеваемости инфекционными заболеваниями, подтверждает ранее представленную информацию об отсутствии летальных случаев от менингококковой инфекции в городе Астана", - говорится в сообщении ведомства.

По данным КООЗ, с начала 2018 года в Астане зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания этой инфекцией, среди заболевших двое детей. Все пациенты выписаны с выздоровлением, один ребенок продолжает лечение в детской инфекционной больнице.

В ведомстве подчеркнули, что КООЗ является уполномоченным органом по мониторингу и ведению статистики по инфекционным заболеваниям среди населения РК и напомнили, что Минздрав ежедневно размещает информацию о количестве зарегистриванных случаев менингококковой инфекции по стране, в том числе с летальным исходом, на официальных сайтах Минздрава и комитета.

В Казахстане с начала 2018 года зарегистрирован 61 подтвержденный случай менингококковой инфекции, из них на стационарном лечении находятся девять человек, выписано 40 человек, с летальным исходом 12 случаев: в Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 3 случая, Южно-Казахстанской - 2 случая и Кызылординской - 1 случай.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.

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