Пассажиры рейса Алматы - Астана удивились отсутствию должного обращения с народной артисткой Казахстана Бибигуль Тулегеновой

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Пассажиры рейса Алматы - Астана удивились отсутствию удобств и знаков внимания для выдающегося деятеля культуры, уникального голоса современности, Народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР, Народной артистке Казахстана Бибигуль Ахметовны Тулегеновой, которая проходила все процедуры регистрации и ожидания в общем потоке, без сопровождения, находясь при этом в поездке по приглашению государственных органов, передает Kazakhstan Today.

"Представьте себе, человека в 87-летнем возрасте заставить проходить общие процедуры досмотра и ожидания в аэропортах - на это не согласился бы ни один из уважающих возраст и просто относящийся с уважением к женщине в годах. Здесь речь идет еще и об уникальной личности, великой певице, сокровище нации. И что мы видим? Государственные "мужи" не нашли возможности достойно обеспечить перелет на крупные мероприятия национального масштаба приглашенной почетной гостье", - рассказал корреспонденту агентства очевидец, оказавшийся в одном зале с народной артисткой, который попросил не называть его имени.

Читатель агентства с сожалением отметил, что знаменитая и величайшая Бибигуль Тулегенова, кумир нескольких поколений казахстанцев, в таком почтенном возрасте (ей исполнилось 87 лет) путешествует одна и при этом вынуждена терпеть все неудобства путешествия: очереди при регистрации, ожидание в общем зале, подъемы и спуски по лестницам к автобусу, доставляющему плотно стоящих в салоне пассажиров к борту самолета.

Собеседник агентства выразил пожелание, чтобы в общественных местах в Казахстане, стране, где с уважением относятся к старшему поколению, оказывалось больше внимания и почета нашим пожилым согражданам, тем более таким прославленным и почитаемым, как Бибигуль Тулегенова.

Агентство обратилось к близкому окружению певицы за комментарием, как они оценивают подобный случай, и выяснили, что случай далеко не единичный: выдающаяся артистка продолжает активно участвовать в творческой жизни страны, часто бывает приглашена на различные конкурсы и торжественные мероприятия, которые проводятся с участием госорганов, но всякий раз женщине, находящейся далеко не в юном возрасте, предлагают совершать авиационные перелеты как обыкновенному командировочному.

"Даже подняться на трап обычному человеку бывает затруднительно, что уж говорить про пожилую женщину, которая бывает порой вынуждена выполнять все эти действия, не говоря уже о том, что ее могли бы из уважения к ее заслугам и возрасту встречать и провожать сопровождающие лица на подобающем уровне", - отметил собеседник агентства из близкого окружения певицы.