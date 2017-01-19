Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Скорому пассажирскому поезду сообщением "Астана-Защита" дано имя "Абай жолы", сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские первозки".
Решение принято по инициативе широкой общественности города Семей Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
Как отметили в пресс-службе, в этом году исполняется 120 лет со дня рождения Мухтара Ауезова.
Скорый поезд сообщением №67/68 "Астана-Защита" сформирован из вагонов отечественного производства "Тулпар-Тальго" и ходит ежедневно. Время в пути - 16 часов 30 минут.
В настоящее время по республиканским и межгосударственным маршрутам курсируют скорые поезда под названием "Алатау", "Акжайык", "Жетісу", "Сарайшык", "Аксункар" и др.
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