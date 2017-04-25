Первый этап конкурса "Лучший сотрудник государственного пожарного контроля" прошел в Кызылординской области

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Первый этап конкурса "Лучший сотрудник государственного пожарного контроля" прошел в Кызылординской области25.04.2017
Общество  15:44

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Департаменте по ЧС Кызылординской области состоялся первый этап ХІ Республиканского конкурса "Лучший сотрудник государственного пожарного контроля".

Как сообщили в управлении контрольной и профилактической деятельности ДЧС, конкурс, в котором приняли участие 5 спасателей, прошел в два этапа, передает Kazakhstan Today.

На теоретическом этапе участники проходили тестирование на знание нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Практический этап конкурса был направлен на проверку качества осуществления обследования объекта и составления проверочных материалов.

По итогам І этапа конкурса победителем объявлен главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Кызылорды старший лейтенант гражданской защиты Талгат Ертуганов. Он завоевал право на участие во ІІ этапе республиканского конкурса, который пройдет в Астане.
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