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По 1 млн тенге получили участники туристского марафона в карагандинском урочище Бектау-ата12.06.2018
Общество  17:46

Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - По 1 млн тенге получили участники туристского марафона в урочище Бектау-ата Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Областной форум туристско-краеведческих экспедиционных отрядов "Мир открытий. Молодой турист. Юный искатель" прошел с 7 по 9 июня в оздоровительном лагере "Факел" Актогайского района, в урочище Бектау-ата. В трехдневном марафоне соревновались 20 команд, каждая из которых по итогам форума получила сертификат в 1 млн тенге на приобретение кабинетов интеллектуальных игр Intellektum, сообщили в управлении образования Карагандинской области.

Как рассказали в управлении, областной форум туристско-краеведческих экспедиционных отрядов проходит ежегодно в детских загородных лагерях Карагандинской области. В этом году он прошел в известном своими легендами и красотой урочище Бектау-ата, вблизи Балхаша.

"В форуме туристов за звание самой подготовленной к турпоходам командам соревновались 20 команд: всего 300 человек. Им предстояло защитить научно-исследовательские проекты, одолеть туристский маршрут, пройти соревнования по экскурсионному ориентированию и принять участие в конкурсе бардовской песни. Команды также представили гостям форума театрализованные представления", - рассказали в ведомстве.




Победителей форума наградили дипломами I, II и III степени, а также ценными подарками и кубками. Также жюри отметили команды дипломами в номинациях "Краеведение" и "Туризм". Каждой команде подарили сертификат на сумму 1 000 000 тенге для приобретения кабинета интеллектуальных игр Intellektum.

В управлении образования также отметили, что форум внесен в областной реестр проектов базового направления "Олкетану" подпрограммы "Тарбие жане білім" программы "Рухани жангыру".
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12.06.2018   17:46
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