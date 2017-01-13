Астана. 12 января. Kazakhstan Today - По факту смерти мужчины возле ЦОНа в Алматинской области ведется служебное расследование, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора дирекции оказания госуслуг госкорпорации "Правительство для граждан" Шокан Абдильманов, передает корреспондент агентства.

"Сейчас ожидаем медицинское заключение. Департамент внутренней безопасности проводит по факту смерти служебное расследование", - сказал Абдильманов.

Он также сообщил, что в настоящее время в ЦОНах с большим наплывом посетителей дежурят медработники. При этом инвалиды I и II групп имеют возможность получить госуслуги на дому.

Как сообщалось ранее, накануне в поселке Отеген батыр Алматинской области 59-летний мужчина скончался у здания ЦОНа . По информации СМИ, умерший был инвалидом III группы.

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