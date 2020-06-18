Эксперт объяснила, почему прямые продажи - это индустрия будущего

На фото Когершин Серменова, Независимый Представитель QNET (вторая слева)

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане в торговле работают 16% занятого населения, по данным 2019 года, и многие из них занимаются прямыми продажами, сообщает экономический обозреватель, передает агентство.





Как сообщил министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов, к концу 2020 года уровень безработицы в Казахстане может вырасти до 5,9% (до пандемии коронавируса этот показатель был 4,8%). Сложная ситуация и в других странах. Так, по словам главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, в Штатах остаться без работы может каждый четвертый американец. Многие страны борются с неспособностью обеспечить достойную работу квалифицированной молодежи. Некоторые сотрудники фирм и до ситуации с коронавирусом тратили уйму времени на дорогу на работу, получали низкую зарплату. Вот почему все больше и больше людей ищут работу на неполный рабочий день, чтобы увеличить свои доходы, и выбирают индустрию прямых продаж. В целом в Казахстане в торговле работают 16% занятого населения, по данным 2019 года, и многие из них занимаются прямыми продажами", - рассказала экономический обозреватель Адиль Байгара.

экономический обозреватель Адиль Байгара





Востребованность отрасли

Как отмечает Всемирная федерация ассоциаций прямых продаж (WFDSA), "прямые продажи - это презентация товаров и услуг непосредственно потребителям, вдали от торговых точек". Именно из-за простоты и эффективности этой концепции в последние годы наблюдается устойчивый рост отрасли. По данным WFDSA, оборот компаний индустрии на 2018 год составляет $193 млрд. В 2019 году прямые продажи выросли в 3,5 раза больше, чем розничные.

Уникальность сети

Сетевой маркетинг, также известный как многоуровневый маркетинг, является важным компонентом прямых продаж и бизнес-модели, которая включает в себя сеть независимых представителей, продающих продукты или услуги компании. Участники этой сети получают вознаграждение за личную продажу товаров или продажу, сделанную командой.

Новички поощряются к созданию сети независимых представителей и имеют равные возможности роста и получения дохода, как и те, кто привел их в бизнес прямых продаж. Это маркетинговая система, где можно начать с самого низа и подняться, став самым успешным человеком, построив свой собственный бизнес. Финансовый рост обычно происходит от создания сильной команды и поощрения всех ее членов к успеху. В мире корпораций иначе: у начальника всегда самая большая зарплата, а успех младшего звена - это угроза для тех, кто выше по должности.

Причины популярности отрасли

Во-первых, здесь низкий уровень рисков, потому что этот бизнес требует сравнительно небольшого стартового капитала. Во-вторых, доходы пропорциональны усилиям, их уровень зависит от того, насколько усердно человек работает. В-третьих, предлагается гибкий график работы. Независимые Представители выбирают, когда и сколько они трудятся. Словом, отрасль прямых продаж дает большие возможности тем, кто хочет попробовать себя в бизнесе.

В дни карантина многие дистрибьюторы стали более интенсивно работать онлайн - проводить презентации продуктов и бизнес-возможностей по интернету. "Если для других это время кризиса, то для нас это время эффективных решений, потому что именно сейчас важно использовать все возможности. Когда меня спрашивают, как я провожу время на карантине, я отвечаю, что у меня нет свободного времени, и так у каждого в нашей команде. Каждая минута, каждый час расписаны. Именно сейчас идеальная возможность поймать свою волну, использовать ее силу и скорость, чтобы вырваться вперед", - рассказала независимый представитель QNET Когершин Серменова.





Экономический обозреватель Адиль Байгара, по материалам Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж

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