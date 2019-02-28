Почти 80 астанчан не могут вернуть свои деньги, уплаченные руководителю теневого частного детсада незадолго до его закрытия

Астана. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Астане около 80 человек заплатили руководителю частного детсада сотни тысяч тенге, а учреждение закрылось. Дети остались не пристроены, и деньги никто не вернул. Среди пострадавших есть те, кто на оплату взял кредит и отдал почти полмиллиона, передает Kazakhstan Today.





Для родителей воспитанников детсада большие скидки обернулись большими проблемами. Каждый из них отдал за детский сад по несколько сотен тысяч тенге. Акция "Выгодное предложение" подразумевала предоплату. Кто-то заплатил за пару месяцев, а кто-то и вовсе за год. В итоге суммы оказались внушительными - от 100 до 400 тыс. Однако никто из почти 80 пострадавших не успел воспользоваться льготами. Детский зад закрыли, сообщил Первый канал "Евразия"





В июле мы заплатили 350 тыс. тенге за год. Также мы заплатили депозит в августе 50 тыс. Итого, он нам должен 312 тыс.", - говорит астанчанка Жанар Аубакирова.





Через два дня после закрытия, а для некоторых и на следующий день после оплаты, стало известно, что руководитель дошкольного учреждения задолжал владельцу коттеджа, у которого арендовал помещение. Предприниматель не платил за коммунальные услуги, за само здание и оставил без зарплаты персонал.





Я лично заплатил 250 тыс. тенге. Из 250 - 50 тыс. тенге мы проходили. После оплаты, через неделю, наверное, пришел сам хозяин здания и сказал, что садик закрывается", - отметил горожанин Мейрам Жанпеисов.





По данным телеканала, выяснилось, что детский сад не зарегистрирован в реестре управления образования. Родители об этом знали, однако сам хозяин уверял, что после полного благоустройства "выйдет из тени". Люди поверили. Теперь горе-бизнесмен не отвечает на звонки, избегает встреч.





Пострадавшие утверждают, что общая сумма долга учреждения перед родителями составляет 6 млн тенге. Каждый из них написал заявление в полицию лично. Писали и коллективно. Все документы приняли.





Почему люди страдают, а следственные органы говорят, что состава преступления нет. Вот это меня возмутило. Как это нет? Если он, как аферист, договор расторг 20-го, а 22-го изымают плату. Состав преступления, по-моему, налицо", - считает горожанка Дина Сидикова.





В полиции комментировать ситуацию отказались. Пострадавшие намерены обратиться в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел.





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