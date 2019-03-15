Под влиянием антициклона на большей территории Казахстана сегодня сохранится погода без осадков

Астана. 19 ноября. Kazakhstan Today - В понедельник большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.





Лишь на севере, востоке, юго-западе и в центре республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдет снег. Местами ожидаются туман, гололед, порывистый ветер с метелью, сообщили в "Казгидромете".





В Акмолинской области местами туман, на дорогах гололедица, ветер 15-20 метров в секунду, с низовой метелью. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усилится ветер до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.





В Костанайской области местами туман, гололед. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами поземок, туман. В Карагандинской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду.





Днем в Туркестанской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области днем местами ожидается туман.





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