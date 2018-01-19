Погода без осадков будет наблюдаться в пятницу на большей территории Казахстана

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Сегодня погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике сохраняется туман, на западе и юго-востоке ожидается усиление ветра, на западе - гололед, сообщили в "Казгидромете".

В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду. В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях местами ожидается туман.

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