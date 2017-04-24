Погода без осадков ожидается сегодня на юге, юго-западе и в центре Казахстана

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется дождь, лишь на юге, юго-западе и в центре погода без осадков, информирует "Казгидромет".

Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на севере республики на большей части усилится ветер, передает Kazakhstan Today.

В Атырауской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20, днем порывы 17-22 метра в секунду. В Северо-Казахстанской области усилится ветер до 15-20, местами порывы 23 метра в секунду, в отдельных районах наблюдается гроза.

В Западно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, ночью в Акмолинской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Карагандинской области местами туман.

Просмотров: 582