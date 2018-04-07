Показавшийся людям снежный барс в Южном Казахстане оказался самкой, которая ждет потомство (ВИДЕО)

Шымкент. 7 апреля. Kazakhstan Today - Барс, удививший своим визитом охранников зоны отдыха "Алтын дан", оказался самкой, которая ждет потомство, передает Kazakhstan Today.

"Барс, который заходил в гости в ущелье Наутсай рядом с зоной отдыха "Алтын дан", что в 55 километрах от Шымкента, удивил снова. На этот раз тем, что совсем скоро в этом ущелье будет прибавление в семействе кошачьих. Работникам Сайрам - Угамского природного национального парка, на территории которого и находится "Алтын дан", удалось выяснить, что это самка и, что она станет мамой. Поэтому доверие к людям, к которым она заглянула, чтобы поздороваться, вызывает еще большее искреннее изумление", - сообщает tvk-uko.kz .

Гостью зоны отдыха зафиксировали также фото-ловушки, расставленные сотрудниками нацпарка. Уникальные кадры показал начальник отдела воспроизводства животного мира Ескен Оракбаев. По словам специалиста, 8 марта животное попало в объектив фото-ловушки, позже появились новые видео-факты.

"Нашей камере удалось зафиксировать барса и по сделанным кадрам можно предположить, что гостья скоро станет мамой. Она тяжело ходит и заметен довольно большой живот. Это очень хорошо, что поголовье барсов в национальном парке станет больше", - поделился новостью начальник отдела воспроизводства животного мира Ескен Оракбаев.

Теперь за будущей мамой будут следить сотрудники управления по охране животного мира.

"Мы надеемся, что в скором времени на территории заповедника станет больше барсов. На сегодня у нас 59 видов млекопитающих, 10 из которых занесены в Красную книгу. Например, Каратауский горный архар, Тянь-Шанский бурый медведь, снежный барс, Туркестанская рысь, Индийский дикобраз и много других интересных представителей животного мира", - рассказывает Ескен Оракбаев.

Это еще раз доказывает, что национальный парк оправдывает свое предназначение и может быть отличным туристическим объектом.

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