Покупку двух елок за 23 млн тенге объяснили в акимате Семея

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 ДЕКАБРЯ - Жителей Семея удивила стоимость двух новых елок, которые местный акимат приобрел для установки на городских площадях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соцсетях семейчане с трудом пытаются сопоставить товар и цену. Власти не афишировали сумму этой закупки, однако цифра все равно "засветилась" в социальных сетях. Осведомленные пользователи сообщили, что эти два новогодних дерева обошлись бюджету в 23 миллиона тенге, пишет Arnapress.kz . По мнению горожан, елки обошлись дороговато.

На критику отреагировали в городском отделе ЖКХ. В ведомстве пояснили, что купили две елки в рамках новогоднего оформления города. Искусственные деревья под названием "Елка "Уральская" были приобретены в Москве. Одна из них высотой 19 метров, вторая - 18 метров.

Также в отделе ЖКХ обратили внимание на то, что в стоимость покупки входят не только елки, но и ряд сопутствующих расходов, в том числе на украшения.

Эти елки состоят из следующих частей: корона "Звезда" на центральной площади длиной - длиной 200 сантиметров; 200 штук светодиодных гирлянд по 10 метров; игрушка "Звезда" - 47 сантиметров, 25 штук; игрушка "Звезда" - 36 сантиметров, 220 штук; 245 звездообразных адаптеров питания.





Кроме того, в стоимость включены транспортные расходы из Москвы, а также затраты на сборку и налоги", - говорится в сообщении отдела ЖКХ.

Несколькими днями ранее в Семее установили инсталляцию "Звездное небо" стоимостью 10,5 млн тенге. А также по городу установят пять новогодних МАФов, общая стоимость которых составила почти 20 млн бюджетных тенге.