Эти елки состоят из следующих частей: корона "Звезда" на центральной площади длиной - длиной 200 сантиметров; 200 штук светодиодных гирлянд по 10 метров; игрушка "Звезда" - 47 сантиметров, 25 штук; игрушка "Звезда" - 36 сантиметров, 220 штук; 245 звездообразных адаптеров питания.
Покупку двух елок за 23 млн тенге объяснили в акимате Семея
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В Атырау краснокнижного пеликана спасли от замерзания
Крыло у него, предположительно, сломано, улететь он не мог, убежать тоже было невозможно - лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва", - рассказал главный спасатель Есболат Каюпов, сообщает ATPress.
Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний открылся в Алматы
Центр ядерной медицины оснащен самым современным оборудованием для раннего выявления онкологических патологий. Высокотехнологичный ПЭТ сканер Biograph Horizon (Siemens) сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Данный метод дает возможность обнаружить малейшие очаги и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований", -сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Инновационные исследования позволяют получить точную информацию о состоянии пациента. Это важно и на стадии уточнения заболевания и на этапе лечения. Медицинские центры, оснащенные самой современной аппаратурой, очень важны для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан Казахстана", - сказал Ералы Тугжанов.
Глава Счетного комитета предлагает ввести "черный список" чиновников, допустивших нарушения в освоении бюджетных средств
Мы протестуем. Информируем акима области, премьер-министра. И я думаю, такая практика есть во многих странах. Если финансисты допускают грубые нарушения, им нельзя давать уходить по собственному желанию. Должен быть "черный список", - считает глава Счетного комитета.
Нельзя, чтобы наказывали стрелочников. Когда приходит информация из регионов или министерства, что наказан ведущий Управления ЖКХ, который три месяца как принят на работу - он стрелочник. А руководитель, который отвечает за финансы, и является распорядителем бюджета", - сказала Годунова.
Карагандинские госслужащие привлечены к ответственности за ведение бизнеса
Зарегистрированное на его имя ИП поставляло Темиртаускому дворцу культуры услугу по проведению фестиваля "Жауыртаудағы кездесу" в рамках программы "Рухани жаңғыру" на сумму 3,9 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Указанные лица постановлением специализированного межрайонного административного суда Караганды признаны виновными по статье 154 КоАП и на каждого наложен штраф в размере 408 380 тенге", - принформировали в пресс-службе.
В урочище Кокжайляу спасли девушку, получившую травму
Оказалось, девушка 2000 года рождения пошла с группой туристов в горы по туристическому маршруту и на обратном пути на крутом ледяном спуске подвернула ногу. С ней до приезда спасателей находилась подруга", - уточнили в ведомстве.
В Павлодаре цирковых животных держали во дворе частного дома, владельцам грозит штраф
Все животные прибыли из Российской Федерации, они принадлежат двум женщинам - гражданкам РФ и используются в цирковых представлениях. В настоящее время до весны решили разместиться в Павлодаре для временной передержки животных. В ходе выезда проверены условия содержания и наличие правоустанавливающих документов на владение животными. На всех питомцев представлены ветеринарные паспорта, но в ходе проверки ветслужбой Павлодара выявлены нарушения, за которые владельцы будут привлечены к административной ответственности", - проинформировали в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
В ходе беседы с владельцам рекомендовано держать животных на временной передержке на территории зарегистрированных зоопарков и цирков, где для них имеются все необходимые условия", - заключили в ведомстве.
В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники
27 декабря в 2.00 в нижних районах города Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 7.00 выпало до 5 сантиметров", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.
В большинстве регионов Казахстана ожидается снег
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, на западе осадки, на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман; на западе, юге и юго-востоке страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
На северо-западе и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, ночью на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на востоке 23-28 метров в секунду.
В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью до 15-20, на северо-востоке области 25 метров в секунду, днем на северо-востоке и востоке 15-20 метров в секунду, на северо-востоке с низовой метелью.
Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на востоке и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
В Карагандинской области ночью на востоке области ожидаются низовая метель, гололед, в центре туман.
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; ночью и утром на востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.
В Алматинской области ночью и утром на юге и севере ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. На юге Павлодарской области туман.
Штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана.
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