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Полиция Алматинской области в преддверии Универсиады значительно усилила контроль за оборотом оружия19.01.2017
Общество  21:42

Талдыкорган. 19 января. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области в преддверии Универсиады значительно усилила контроль за оборотом оружия, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

"В Алматинской области значительно усилен контроль за оборотом оружия, в том числе гражданского и служебного. Усиления полицейского контроля осуществляется в рамках профилактической отработки "Правопорядок", организованной в преддверии 28-й зимней Универсиады с целью стабилизации оперативной обстановки в регионе", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в ДВД, за последнюю декаду в регионе проверено более 5,5 тыс. владельцев оружия. По выявленным нарушениям, среди которых нарушения правил регистрации, хранения и т.д., изъято 374 единицы огнестрельного оружия с наложением административных взысканий. Кроме того, из незаконного оборота изъято 13 единиц незарегистрированного оружия и свыше 20 патронов различного калибра.

Из изъятого незарегистрированного оружия большая часть является гладкоствольным оружием, а также изъят обрез, пистолет, газовое, травматическое и оружие кустарного производства, сообщили в пресс-службе.
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