Порыв трудопровода в Павлодаре устранен, тепло вернулось в 36 многоэтажек

Павлодар. 28 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре устранили аварию на трубопроводе, подача тепла восстановлена в 36 многоэтажных домах, передает Kazakhstan Today.

"28 октября в Павлодаре в 11.30 устранён порыв на трубопроводе тепломагистрали № 4. Восстановлено теплоснабжение потребителям в 36 многоэтажных домах в квадрате улиц Лермонтова - Естая - Бектурова - Сатпаева, в три школы и детский сад", - рассказали в АО "Павлодарэнерго".

Напомним, из-за порыва на теплосетях без отопления остались жильцы 23 многоэтажных домов в Павлодаре. Начальник отдела по связям с общественностью АО "Павлодарэнерго" Олеся Емельянова уточнила, что повреждение произошло на трубопроводе теплотрассы диаметром 400 миллиметров по улице Кривенко, 27, сообщал портал pavlodarnews.kz.

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