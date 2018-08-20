Караганда. 20 августа. Kazakhstan Today - В этом году исполняется 350 лет известному казахскому мыслителю Бухар жырау Калкаманулы, передает Kazakhstan Today.

Официальная церемония празднования юбилея Бухар-жырау 18 августа началась с обряда чтения Корана у мавзолея и возложения цветов к памятнику великому мыслителю в селе Ботакара. В юрточном городке, который специально соорудили близ села Корнеевка, прошло праздничное мероприятие "Баба рухына тагзым" и народные гуляния. Здесь были установлены более 100 юрт и более 50 торговых палаток. Артисты Карагандинского областного казахского драматического театра имени С.Сейфуллина на установленной сцене показали зрителям театрализованное представление "Куміс комей аулие" - пролог из жизни Бухар жырау.

Участие в торжествах приняли государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, депутат парламента Куаныш Султанов, космонавт Тохтар Аубакиров, депутат мажилиса парламента Бекболат Тлеухан, делегации из Кереку и Мангистауской области, известные государственные и общественные деятели, потомки Бухар жырау Калкаманулы и жители региона.

"Бухар жырау мечтал о независимости и единстве своего народа. И сегодня его мечты сбылись, мы живем в независимом государстве. Во времена ханов Бухар жырау выполнял функции парламента, министерства внешней политики. Нам необходимо изучать исторический вклад Бухар жырау в развитии страны. Очень важно донести это до молодого поколения. Это основа для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, возможность формирования личностей новых героев своего времени, личностей, которые будут вносить огромный вклад в развитие страны. Путь великого Бухар жырау не забыт. В новом времени мы ставим огромные задачи перед страной - это идея "Мангілік ел". Это и было мечтой наших предков",- сказал Ерлан Кошанов.

Депутат мажилиса парламента Бекболат Тлеухан исполнил одно из произведений Бухар жырау.

Празднование 350-летия великого мыслителя реализуется в рамках программной статьи президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева "Рухани жангыру", что позволяет осмыслить духовные ценности, национальные традиции и историю казахского народа через творчество Бухар-жырау.

"Сегодня мы так широко отмечаем 350-летие нашего предка Бухар жырау. Я считаю, что это и есть рухани жангыру, о чем в своей программной статье говорил наш глава государства. Все здесь сидящие знают и гордятся нашим предком Бухар жырау. Великие люди рождаются раз в столетие и отрадно, что о таких датах не забывают. От имени всех аксакалов и жителей Бухаржырауского района хочу поблагодарить за такой праздник акиматы Карагандинской области, Бухаржырауского района и наших спонсоров - предпринимателей и все крестьянские хозяйства нашего района", - сказал потомок Бухар жырау Галымтай Бахтиярулы.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием творческих коллективов области, а также звезд казахстанской и зарубежной эстрады. Для зрителей выступили народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженные деятели культуры Алтынай Жорабаева, Жамиля Баспакова, фольклорный ансамбль "Хайрулло Дадобоев" из Таджикстана, Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета, а также солисты концертного объединения имени К.Байжанова и артисты из всех районов Карагандинской области.

"Юбилей нашего великого предка Бухар жырау проходит в рамках программы "Рухани жангыру", суть этой программы - сохранить воспитание, обычаи и мудрость наших предков, донести эти ценности до подрастающего поколения. И я не могла остаться в стороне, буду сегодня исполнять песни про Туган жер, Атамекен",- сказала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

"Я считаю, что этот праздник не только карагандинцев, но и всех казахстанцев. Такие мероприятия напоминают молодежи о своих предках, о своих корнях", - сказала заслуженный деятель РК певица Алтынай Жорабаева.

Вниманию гостей были представлены выставки прикладного искусства и живописи, а также привезенная из столичного музея экспозиция древнего оружия и выставка "Бухар жырау дауірі", экспонаты для которой предоставил областной историко-краеведческий музей.

Во второй половине дня прошли соревнования по национальным видам спорта: казакша курес, аударыспак, асык ату, кыз куу, тенге алу, аламан байге, топ байге и кокпар. Участники соревнований были награждены ценными призами.

По мнению гостей, празднование прошло на высоком уровне.

"Все очень хорошо организовано, видно, что готовились к этому мероприятию задолго. Здесь собрались не только жители Бухаржырауского района, приехали гости из других районов нашей области и даже из других областей. На концерте выступали звезды казахстанской эстрады. Мы приехали всей семьей и нам все очень понравилось", - поделилась уроженка Бухаржырауского района Назым Карасартова.

"Мне очень понравилось, на празднике все люди были счастливыми. Я пришла сюда с подругами, мы замечательно провели день. Очень хороший концерт был, и также хотелось бы отметить выставку картин про Бухар жырау", - заметила жительница поселка Корнеевка 15-летняя Светлана Жорова.

Гуляния в честь 350-летия Бухар жырау продолжились в поселке Ботакара, где вечером устроили дискотеку и праздничный салют.

Юбилейные мероприятия на этом не заканчиваются. 14 сентября организаторы празднования юбилея планируют провести мушайру "Олен создін данасы". Также в сентябре состоится конкурс выразительного чтения "Бухарекен жырлайды". В октябре пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная жизни и деятельности Бухар жырау. А в Областном историко-краеведческом музее откроется тематическая выставка, которая будет организована совместно с павлодарским музеем.

Также, к 350-летию акына творческая группа телеканала "SARYARQA" готовит документальный фильм о Бухар жырау. Премьера запланирована на октябрь. Авторы фильма - доктор исторических наук, профессор Жамбыл Артыкбаев и журналист Ашимхан Жампейсов, режиссер - Каршыга Игенов.

Бухар-жырау Калкаманулы - певец-импровизатор, автор многих сказаний, песен на исторические темы, является самой видной фигурой, внесшей первостепенный вклад в развитие казахской поэзии XVIII века. Произведения Бухар-жырау создавались в форме философско-назидательных размышлений. Они богаты образами и насыщены яркими красками. Жырау в совершенстве владел художественными традициями устного народного творчества. Главная тема сочинений Бухар-жырау - любовь к своему народу. Всем своим творчеством он утверждал, что для сохранения своей независимости и свободы народ должен быть единым.

За свою более чем столетнюю жизнь он сотрудничал с девятью ханами. Многие годы он был главным советником у Абылай хана. Принимал участие в составлении свода законов Таукехана "Жеті жаргы". Считается, что из его поэтического наследия до нас дошли лишь около 1200 строк.

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