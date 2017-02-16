Проблему дефицита ученических мест в Астане решат с помощью ускоренного строительства школ и пристроек к ним

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Основной причиной дефицита ученических мест в столице является большой поток внутренней миграции населения, сообщил аким Астаны Асет Исекешев на отчетной встрече перед населением столицы.

По словам акима, в настоящее время в Астане функционируют 95 общеобразовательных школ (84 государственных и 11 частных) с общим контингентом 130 542 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся увеличилось на 13 445 человек, из них 4525 детей - за счет внутренней миграции (4 типовых школы на 1200 мест), остальные 8920 детей - за счет естественного прироста населения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает медиаресурс акимата "Elorda Aqparat", из-за дефицита ученических мест в 27 школах города наблюдается переуплотнение классов. Эти вопросы будут решаться за счет ускоренного строительства школ и пристроек.

"В 2017 году завершим строительство 5 пристроек к школам №№16, 17, 22, 32, 37 на 2600 мест, начнем строительство 7 школ на 7800 мест (в районах: Сарыарка - 3 школы на 3600 мест, Алматы - 2 школы на 2400 мест, Есиль - 2 школы на 2400 мест). Начнем проектирование строительства 8 пристроек (№24 - жилой массив Пригородный, №№28, 31, 40, 51, 52, 60, 68) и новой школы на 1200 мест (пересечение улиц Сауран и №24)", - сказал Исекешев.

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