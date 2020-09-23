Продукты с содержанием ГМО обнаружены на прилавках Алматы

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - Специалисты Национального центра экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по Алматы обнаружили превышение содержания ГМО в ряде продуктов, взятых на экспертизу, передает Kazakhstan Today.

Специалисты Национального центра экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК по городу Алматы в ходе исследования в трех образцах лапши быстрого приготовления "Джин Рамен" из Южной Кореи и в одной пробе турецкого печенья "Butter Coоkies Danish Pride" обнаружили превышение содержания ГМО", - рассказали в наццентре экспертизы.

По данным ведомства, в рамках мониторинга безопасности продукции было закуплено 89 проб пищевой продукции. Все закупленные образцы для экспертизы были доставлены в алматинскую лабораторию Национального центра экспертизы.

Как показали лабораторные испытания, содержание генно-модифицированной сои в лапше превышает от 1,4% до 10,25%, в печенье 47,75%. При этом в маркировках производителей отсутствует информация о содержании в указанных продуктах генномодифицированных ингредиентов. Следует отметить, что допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9% согласно технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011 года)", - уточнили в ККБТУ.

Продукция закуплена реализаторами на оптовых рынках "Барыс-4" и "Акбулак" без документов, подтверждающих ее безопасность.

По данным фактам департаментом ККБТУ проводятся мероприятия по выявлению несоответствующей продукции в торговой сети и снятию ее с реализации.





Как известно, ГМО повышает риски появления злокачественных новообразований, отставания в росте у детей и подростков, а также возникновения аллергических заболеваний и так далее", - пояснили в ведомстве.

При выявлении недоброкачественной продукции, казахстанцы могут обращаться в территориальные департаменты контроля качества и безопасности товаров и услуг КККБТУ МЗ РК, добавили в пресс-службе.

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