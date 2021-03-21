Пункт "Нур Жолы" на границе с КНР не будет работать с 21 по 23 марта

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - В связи с празднованием Наурыз мейрамы пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с КНР не будет работать с 21 по 23 марта 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ограничения введены в связи с празднованием в Республике Казахстан Наурыза", - сообщила пресс-служба Министерства финансов РК.

По данным ведомства, с 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов осуществляться не будет.

В Минфине просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.

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