Сабит Курманбеков высказал своё мнение относительно отчуждаемой земли на территории Казахфильма

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Известный режиссёр, художник Сабит Курманбеков рассказал подробности об отчуждаемых землях на территории Казахфильма, передаёт корреспондент агентства.

"Любая нормальная студия имеет натурплощадку, где можно снимать, не выезжать за 100 километров, за 70. Потому что мы хотели как сериал "Казахское ханство" снимать на территории. Потом этой идеей заинтересовался акимат. Они предложили такой вариант как совместный. Чтоб потом из него сделать какое-то культурное место. Потому что Алматы не имеет культурно-исторические места. Поэтому мы сделали вот такой проект. Потом, по финансовой невозможности, построили только один блок. И сейчас "Томирис" построили свои декорации", - сказал Курманбеков.

Он также выразил свое мнение о том, какой объект следовало бы построить на данной территории.

"Мы хотели в акимат войти со своим предложением. Сначала нас включили в какую-то команду, а затем исключили. Оказалось, что они хотят построить здесь какой-то супермаркет. Мы обиделись и ушли. Здесь нельзя строить супермаркеты, здесь нужно строить только средневековое построение, которое будет помогать снимать фильм. Для съёмок", - резюмировал режиссер.

"Мы планируем обратиться к властным структурам с официальным письмом, постараемся сделать все, что в наших силах. Мы обратимся с письмом, под которым, надеюсь, подпишутся видные деятели культуры и искусства страны. Содержание этого письма будет такое, о чем мы говорим. Мы против того, чтобы кто-либо как-либо претендовал на территорию "Казахфильма", и не важно, под какими лозунгами", - добавил на пресс-конференции в Алматы председатель правления Союза кинематографистов Казахстана Ермек Турсунов.

Просмотров: 3681