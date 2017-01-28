Сегодня оформить временную регистрацию можно во всех ЦОНах страны до 20.00

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Сегодня, 28 января, оформить временную регистрацию можно во всех ЦОНах страны до 20.00, сообщили в пресс-службе АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Как сообщили в пресс-службе, сегодня, 28 января, оформить временную регистрацию можно во всех ЦОНах страны до 20.00 вечера. А в воскресенье, 29 января, для удобства граждан двери центров обслуживания населения Астаны и Алматы будут открыты с 10.00 до 15.00, передает Kazakhstan Today.

"В последние дни наблюдается уменьшение нагрузки на центры обслуживания населения. Это связано с сообщением МВД о том, что до середины марта за отсутствие регистрации штрафовать не будут. Однако казахстанцам рекомендуется проходить временную регистрацию уже сейчас, в удобное для граждан время ежедневно с понедельника по субботу 8.00 до 20.00", - отметили госкорпорации.

Также напоминаем, что отследить наличие очередей в ЦОНах Астаны и Алматы можно на сайте госкорпорации www.goscorp.kz . Информация обновляется каждый час.

Как сообщалось ранее, начальник департамента миграционной полиции Серик Саинов сообщил, что МВД РК начнет штрафовать за отсутствие временной регистрации с середины марта.

"7 января вступил в силу закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму", которым внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Внутренние мигранты обязаны зарегистрироваться по месту жительства и по месту временного пребывания в порядке, определяемом правительством Республики Казахстан (статья 51 закона РК "О миграции населения")", - сказал Саинов, передает Kazakhstan Today.

При этом он отметил, что административные меры по вопросам регистрации граждан будут применяться только после официального опубликования новых Правил регистрации.

"В настоящее время ведется нормативная работа по внесению изменений в Правила регистрации внутренних мигрантов, которые вводятся в действие по истечению 10 календарных после их первого официального опубликования. Предположительно это будет середина марта текущего года", - уточнил Саинов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, по республике по состоянию на 23 января 2017 года всего зарегистрировано 433 706 граждан Республики Казахстан, из них по месту жительства - 194 774 человек, по месту временного проживания - 238 932.

Просмотров: 2366