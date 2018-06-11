Сенаторы обратились с запросом к премьеру по поводу заболевания населения менингококковой инфекцией

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Депутат сената Бырганым Айтимова от группы сенаторов обратилась с депутатским запросом к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву, передает Kazakhstan Today.

Поводом запроса послужила ситуация, связанная со вспышкой заболевания населения менингитом. "Судя по сообщениям в социальных сетях и обращениям к депутатам, состояние у населения - близкое к панике. Врачи, наоборот, продолжают уверять, что происходящее не выходит за рамки нормативов. Однако, даже поверхностный анализ информации министерства здравоохранения, говорит об обратном", - отметила сенатор.

По статистике в 2013 году в стране было зарегистрировано 117 случаев заболевания менингитом, летальных исходов было - 23, в 2014 году - из 119 заболевших умерло 29, в 2015 году заболело 424 человека, скончалось - 26, в 2016 году - из 120 случаев летальных исходов - 15, в 2017 году - 62 случая, умерло - 11. В этом году, по состоянию на 5 июня 2018 года в стране зарегистрировано 58 случаев менингококковой инфекции, умерло 13 казахстанцев.

"В прошедшие годы процент умерших от менингита к числу заболевших колебался от 5 до 17 %, тогда как в этом году он достиг почти 22,5%. Это ли не повод понять, что ситуация внештатная и необходимы срочные и экстраординарные меры реагирования со стороны Уполномоченного органа", - сказала Б. Айтимова.

Критику вызывает и слабая информационно-разъяснительная работа. Вызванный общественный резонанс по менингиту был обусловлен недостаточным контролем и непринятием своевременных и соответствующих мер со стороны министерства здравоохранения и его территориальных подразделений, подчеркнула сенатор.

"Особая критическая ситуация сложилась в связи с тем, что у населения нет понимания куда звонить и что предпринять в связи с распространением данной болезни. Имеются факты по неготовности лечебных учреждений к приему больных с симптомами болезни", - сказала она.

Бырганым Айтимова подчеркнула, что даже приезд министра здравоохранения в Алматы, показал, что на тот момент, когда все понимали серьезность ситуации, медицинские организации даже не были готовы работать в экстренном режиме и нет системности в действиях лечебных организаций, службы общественного здравоохранения, станций скорой медицинской помощи.

"Более того, мы опять вынуждены констатировать, что социальные сети оказались оперативнее и авторитетнее министерства. Если первые рассылки в мессенджере WhatsApp появились 19 мая, то главный санитарный врач Казахстана выступил с обращением 3 июня, а министр провел пресс-конференцию в СЦК 4 июня", - отметила сенатор.

Он отметила, что "с уверенностью можно констатировать, что вызванный общественный резонанс по менингиту был обусловлен недостаточным контролем и непринятием своевременных и соответствующих мер со стороны Министерства здравоохранения и его территориальных подразделений".

Правительству необходимо утвердить ежегодный комплекс мер по недопущению распространения менингококкового менингита в РК, активизировать информационно-разъяснительную работу во всех регионах и предпринять все меры для недопущения распространения менингококкового менингита.

"В целях объективной оценки сложившейся ситуации и недопущения паники среди населения страны впредь, считаем необходимым, чтобы правительство РК ответило на ряд вопросов, требующих безотлагательного ответа: какова роль главного государственного санитарного врача Республики Казахстан в сложившейся ситуации, почему не были предприняты превентивные меры реагирования в связи с распространением данной болезни; почему не были своевременно открыты Call-центры для консультации населения по данному вопросу; достаточно ли в стране лабораторий по диагностике этого заболевания; как не допускать распространения данного заболевания на основе мирового опыта, существуют ли превентивные меры для этого; почему не были своевременно и срочно подготовлены предписания для мест скопления детей и молодежи (детские сады, летние лагеря, военные казармы, хостелы, развлекательные центры и так далее). Как и когда будет организована адекватная медицинская сортировка пациентов с подозрением на менингококковую и другие инфекции, проведена подготовка всех стационаров вне зависимости от профиля для оказания экстренной помощи (правило "золотого часа") в таких ситуациях, разработан единый алгоритм ведения данной категории пациентов для неинфекционных стационаров", - говорится в запросе.

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