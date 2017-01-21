"Шымбулак" будет закрыт для массовых катаний с 23 января по 8 февраля

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - С 23 января по 8 февраля горный курорт "Шымбулак" будет закрыт для массовых катаний в связи с необходимостью подготовки склона и проведения Универсиады-2017, сообщается на официальных страницах "Шымбулака" в соцсетях.

"С понедельника, 23 января, по 8 февраля мы закрыты для массовых катаний. До 29 января будет осуществляться подъем только пеших гостей", - сказано в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что в дни проведения Универсиады будет осуществляться доступ только для гостей с заранее приобретенными билетами Универсиады согласно дате, указанной на билете. Проезд на гондольной дороге Медеу - Шымбулак - Медеу входит в стоимость приобретенных билетов на соответствующие даты проведения соревнований.

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