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Штормовое предупреждение из-за ветра и метели объявлено в трех областях Казахстана23.01.2018
Общество  16:36

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение из-за ветра и метели объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 23-24 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. В Уральске 24 января ожидается усиление юго-восточного ветра до 18 метров в секунду.

Также сутки 24 января в Костанайской области ожидается местами низовая метель, ветер до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, сутки 24 января местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление восточного ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.
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Штормовое предупреждение из-за ветра и метели объявлено в трех областях Казахстана
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