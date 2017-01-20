Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области из-за сильного ветра, сообщает "Казгидромет".
По сообщению синоптиков, в Астане 21-23 января ожидаются метель, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, в Акмолинской области ночью 21 января ожидается юго-западный ветер местами 15-20 метров в секунду, днем 21, сутки 22-23 января 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Местами метель, информирует "Казгидромет".
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