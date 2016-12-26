Тараз. 26 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждените из-за сильного ветра объявлено в Жамбылской области, сообщает "Казгидромет".
"27 декабря в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20, порывы 25, утром и днем на юго-западе области временами более 30 метров в секунду", - сообщает "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.
Также по прогнозу, днем 27 декабря в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед, метель.
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