Снегопады на севере, дожди на юге ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Астана. 21 ноября. Kazakhstan Today - Снегопады на севере, дожди на юге ожидаются 22-24 ноября в Казахстане, передает Kazakhstan Today.



"Снегопады и метели с сильным порывистым ветром, гололёд ожидаются в северных, центральных, восточных и западных областях Казахстана. Такие сложные метеорологические условия будут наблюдаться при прохождении атмосферных фронтов, связанных с глубоким и активным циклоном, находящимся над Западной Сибирью", - сообщает "Казгидромет".



Также отмечается, что южные и юго-восточные области республики в предстоящие дни не останутся без осадков. Здесь под влиянием южного циклона ожидаются дождь, мокрый снег, 24 ноября в горах сильный снег, туман, гололёд и сильный порывистый ветер западного направления.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства