05.07.2024, 18:45 15456
Снос дома школьников № 2: журналист потребовал создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства
Фото: Яндекс карты
Рассказать друзьям
Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы журналист Руслан Бахтигареев прокомментировал снос дома школьников № 2 и потребовал создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства нового здания.
Вчера наверное только ленивый не написал про снос Дома школьников №2, что находится на пересечении Байзакова и Жамбыла. Туда ходят мои дети и мне судьба ДШ очень близка. Напомню, мы его смогли отбить у Казахстроя, который хотел на его месте построить 12-этажный корпус ЖК. После того, как отбили, на встрече с общественниками теперь уже экс-руководитель управления образования Лязат Жылкибаева (ныне аким Жетысуского района) под видеозапись официально заявила: Дом школьников никто сносить не будет. Но как только Жылкибаева была переведена на новую должность, начался экстренный снос ДШ", - пишет он на своей странице в Сети.
Журналист также процитировал пресс-релиз акимата города.
Тут следует пояснить, что во-первых, здание ДШ было сейсмоусилено и капитально отремонтировано еще при прежнем руководителе. И поэтому назвать его технически устаревшим ну никак я не могу", - отмечает он.
По его словам, "в ДШ в разных кружках занимаются порядка 2000 детей".
Теперь суммируем: масса позитивных публикаций и сюжетов, какой акимат молодец, что сносит устаревший ДШ и построит новый, к тому же за счет спонсоров. Никакой информации о спонсорах, полная непрозрачность. Никаких данных с чего вдруг вообще решили сносить, после гарантий Жылкибаевой, что сносить не будут. Никаких данных о том, почему вообще решили согласиться на столь щедрое предложение непонятной ТОО-шки и что она попросила взамен? Наверняка ведь что-то попросила. Стали бы вы, как руководитель компании, строить 2047 квадратных метров за "спасибо"? Вряд ли. Никаких данных о стоимости проекта", - заявил он.
Автор поста в Сети потребовал от акимата города Алматы создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства, а также обеспечить полную прозрачность, ответив на все возникшие и возникающие вопросы.
Напомним, в Алматы сносят историческое здание дома школьников № 2. Как объяснили в городском акимате, дом школьников № 2 был возведен в 1951 году и "устарел морально и технически, не отвечал современным требованиям предоставления дополнительных образовательных услуг школьникам". Между тем жители города возмущены действиями властей по уничтожению исторического здания без слушаний и согласования с общественностью.
новости по теме
05.07.2024, 22:12 12141
Россия и Казахстан совместно продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество - Бородавкин
Фото: пресс-служба
Рассказать друзьям
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан совместно настойчиво продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество на основе общих традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил в ходе выступления на пленарном заседании "Театр XXI века: вызовы времени" в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.
Российское драматическое и театральное искусство - одна из неотъемлемых частей культурной жизни Казахстана. Вклад республики в сохранение и развитие русской театральной традиции поистине велик. Практически в каждом областном центре республики есть русский драмтеатр. Казахстанские постановщики и актеры показывают пример истинного профессионализма, таланта и преданности своему делу. Подтверждение этому - постановки "Вишневый сад", "Гроза", "Гоголь. Петербург" в русском театре драмы имени Горького и другие. Не остаются в стороне и органы государственной власти, оказывающие русским театрам и театральной сфере в целом всевозможную поддержку и содействие", - сообщил Алексей Бородавкин.
Также, по его словам, параллельно с развитием классического драматического искусства идет совместный поиск новых форм и методов, позволяющих адаптировать театральные традиции к требованиям времени, найти подход к современному зрителю.
Одна из задач - оторвать молодежь от компьютеров и телефонов, вернуть их в реальную жизнь, в подлинные человеческие отношения и жизненные обстоятельства", - отметил посол.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что фестиваль уличных театров "Театральная Евразия" - знаковая веха на этом пути.
Убежден, драматическое искусство останется одной из прочных опор культурно-гуманитарного сотрудничества как в мире в целом, так и в отношениях Российской Федерации и Республики Казахстан, а фестиваль, который мы открываем сегодня, будет способствовать дальнейшему укреплению связей между театрами наших стран, взаимному обогащению участников и зрителей", - добавил Алексей Бородавкин.
Директор фестиваля "Театральная Евразия" Эльмира Щербакова отметила, что фестиваль впервые проводится в Казахстане, но, учитывая высокую заинтересованность в этом проекте, которую проявило Министерство культуры и информации, намечены планы на дальнейшее продолжение сотрудничества в области развития жанра уличного театра, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
В ходе мероприятия председатель маслихата города Астаны Ерлан Ермекулы выразил удовлетворение тем, что в Астану прибыли несколько десятков театральных коллективов из разных стран, а также отметил, что "театр - это культура, которой более 1000 лет, и он играет важную роль в культурном и социальном развитии, отражая реальность и суть происходящих в обществе событий".
05.07.2024, 14:40 24281
Кайрат Нуртас арестован на 15 суток за драку в самолете
Во время драки певец нецензурно выражался
Рассказать друзьям
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный суд приговорил казахстанского певца Кайрата Нуртаса к 15 суткам ареста за драку на борту самолета, следовавшего из Алматы в Астану.
Из обстоятельств дела следует, что подсудимый, находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта ударил гражданина Б., умышленно причинив ему легкий вред здоровью. Кроме того, в ходе драки выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", - сказано в сообщении суда.
Суд постановил признать Кайрата Нуртаса виновным в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью и назначить ему административный арест сроком на 15 суток.
Весной этого года СМИ писали о задержании певца за непристегнутый ремень безопасности в авто и за нецензурную брань во время выступления.
04.07.2024, 17:12 53586
В Алматы сносят историческое здание дома школьников № 2
Фото: Яндекс карты
Рассказать друзьям
Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вновь сносят историческое здание. На этот раз акимат решил уничтожить дом школьников № 2, расположенный на пересечении улиц Байзакова и Жамбыла.
Как объяснили в городском акимате, дом школьников № 2 был возведен в 1951 году и "устарел морально и технически, не отвечал современным требованиям предоставления дополнительных образовательных услуг школьникам".
В этой связи компанией ТОО "Svoi Dom" (застройщик - ТОО "Акbarys Construction") в рамках социальной ответственности бизнеса за собственные средства начата реализация проекта по строительству нового современного дома школьников. Компания уже приступила к сносу старого двухэтажного здания, построенного в 1951 году, общей площадью 1415,5 квадратного метра. При расчетной вместимости в 1350 человек здесь в 2023-2024 учебном году занимались 1896 школьников", - сказано в сообщении ведомства.
В акимате заверили, что новый дом школьников будет построен на том же участке. Срок реализации проекта - январь 2025 года.
Между тем жители города возмущены действиями властей по уничтожению исторического здания без слушаний и согласования с общественностью.
Теперь этого всего не будет, и многие дети из нашего и соседних дворов останутся без обучения. В прошлом году там сделали ремонт и фасада, и внутри, а после зимних землетрясений повесили такие ЧС-ные таблички "Пункт приема пострадавшего населения", это значит, здание было сейсмостойким и вполне себе достойным. Но власти решили по своему", - пишут в соцсетях алматинцы.
Скорее всего, теперь на месте учреждения для воспитания детей построят очередной человейник. А дети пусть между машинами на парковке играют", - написал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.
Напомним, в 2006 году на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен и власти заявили, что на его месте будет построен жилой комплекс.
Каждый вечер, отправляясь домой в Талгар, я добрым словом вспоминаю автовокзал "Саяхат", откуда точно по расписанию выезжали чистые и удобные автобусы. Люди покупали билеты в кассах, рассаживались в салоне по местам и комфортно ехали. Здание автовокзала было очень красивым, считалось достопримечательностью города, рядом с ним фотографировались казахстанцы. Кому помешал автовокзал? Долгие годы мы мечтали о появлении нового автовокзала. Началось строительство, и все обрадовались. Однако радость оказалась преждевременной. Здесь строят очередной ЖК!" - говорит житель Шелека Медет Раев.
04.07.2024, 15:49 56391
В Алматы Нотариальная палата обсудила проблемные вопросы с горпрокуратурой
Фото: Нотариальная палата Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась встреча представителей Нотариальной палаты, прокуратуры и департамента юстиции города, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы в работе нотариусов, передает корреспондент агентства.
На встрече выступила председатель Нотариальной палаты города Алматы Карагоз Калабаева. Она озвучила проблемные вопросы, затрудняющие работу нотариата.
В частности, был поднят вопрос несоизмеримости платы, взимаемой нотариусом, за нотариальные действия на многомиллионные суммы сделок.
Также у Нотариальной палаты были вопросы относительно включения в КоАП оснований административной ответственности нотариусов за злоупотребление полномочиями.
Кроме того, участники обсудили взимание платы с нотариусов за содержание ЕНИС (единой нотариальной информационной системы), которая находится на балансе государства.
04.07.2024, 11:40 60506
Жителям Алматы вернут более 95 млн тенге за отопление
Рассказать друзьям
Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям города Алматы вернут более 95 млн тенге за отопление, сообщает пресс-служба департамента Комитета по регулированию естественных монополий по мегаполису.
Завершена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период на 2023-2024 годы (...) За отопительный период 2023-2024 годы субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учета на общую сумму 95,405 млн тенге с учетом НДС", - проинформировали в департаменте.
Отмечается, что возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса в новом отопительном периоде либо за календарный год.
Как сообщалось ранее, Миннацэкономики проверит коммунальные предприятия во всех регионах Казахстана. Проверки коснутся 87 коммунальных предприятий по производству тепло- и электроэнергии.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
В июле прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане срываются сроки проводимых работ по подготовке к отопительному сезону.
04.07.2024, 11:17 62156
Каким регионам Казахстана угрожает засуха в июле
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, каким регионам Казахстана угрожает засуха в июле.
В июле 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается", - проинформировали синоптики.
В июле атмосферная засуха ожидается:
- в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в городе Аркалыке;
- в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском районах;
- в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;
- в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;
- в Абайской области в Аягозском районе;
- в Алматинской области в Балхашском районе;
- в Жетысуской области в Алакольском районе;
- в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Рыскуловском и Сарысуском районах;
- в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;
- в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;
- на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и Улытауской областей.
Ранее казахстанские синоптики предупреждали о засухе в 10 регионах Казахстана.
03.07.2024, 14:31 91741
Жару до 43 градусов обещают синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана сохраняет свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, 5 июля на северо-западе страны ожидается сильный дождь. 5-6 июля дожди прогнозируются на севере, в центре и на юго-востоке, а 4-6 июля - на востоке страны. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков.
Также на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33, +43°С", - сказано в сообщении "Казгидромета".
03.07.2024, 13:37 84926
Горы мусора на побережье Каспия показал блогер
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
Рассказать друзьям
Актау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео оставленные отдыхающими горы мусора на берегу Каспийского моря.
Жаль, что у нас в Мангистау до сих пор не развита культура отдыха. Каждый раз искренне удивляюсь тому, что бывают люди которые спокойно могут есть и отдыхать рядом с горой мусора", - написал блогер.
На видео, снятом Сарсенбаевым, видно, как отдыхающие сидят на берегу, а неподалеку от них валяются разбросанные пакеты с мусором.
Пост вызвал возмущение не только у жителей Актау, но и у казахстанцев из других регионов.
Раньше город намного чище был. Я понимаю, пластика и целлофана не было в таком количестве. Но нас с детства приучили фантики от конфет в кармане держать до дома. И детей мы тоже так приучили. Едем за город купаться, чужой мусор в море ловим. Собрать на побережье - это невозможно за всеми";
Не только культура отдыха не развита. Культура поведения сводится к нулю", - пишут возмущенные пользователи.
Один из комментаторов даже предложил устроить субботник на берегу.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон.
Бережно относиться к природе призвали также в нацпарке "Бурабай". Там попросили туристов не оставлять на деревьях завязки из тряпок и целлофана.
В прошлом году в нацпарке "Бурабай" собрали три тонны мусора.
Читаемое
05.07.2024, 09:35Пресечен канал поставки наркотиков в Казахстан 05.07.2024, 08:0937631В Казахстане принят комплексный план развития сейсмологической отрасли 05.07.2024, 08:3836591В нескольких городах Казахстана отменили "желтый" уровень террористической опасности 05.07.2024, 11:1335841Полиция задержала Кайрата Нуртаса 05.07.2024, 11:20Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан34866Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан 29.06.2024, 18:26220391Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области 29.06.2024, 19:42197896Разрушительный сель в Кыргызстане: погибли двое несовершеннолетних казахстанцев 30.06.2024, 15:10190181Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре 29.06.2024, 12:15188546В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки 30.06.2024, 14:48167961Разрушительный сель в Кыргызстане: найдены тела еще двух несовершеннолетних казахстанцев 27.06.2024, 13:00275361В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 27.06.2024, 11:23274041В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми 10.06.2024, 09:13268416Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 22.06.2024, 18:44261086По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 27.06.2024, 10:29260876Парень погиб при перестрелке в Конаеве
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?