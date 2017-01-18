Собственники 10 квартир дома в Шахане не хотят возвращаться в свое жилище

Караганда. 17 января. Kazakhstan Today - Собственники 10 квартир дома в Шахане, который был частично разрушен 1 января в результате взрыва в котельной, не хотят возвращаться в свое жилище.

В результате взрыва котла пять трехкомнатных квартир было полностью разрушено и еще десять (одно- и двухкомнатных) из того же подъезда уцелели. Эти десять квартир признаны пригодными для эксплуатации. Однако собственники не хотят туда возвращаться. Частный благотворительный фонд, в который стекаются деньги со всего Казахстана, обещал им купить другое жилье в Шахане, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на брифинге председатель попечительского совета Жамала Мамерханова отметила, что закон запрещает возмещать ущерб от взрыва котла из бюджета. Так как взрыв котла - это не стихийное бедствие. "Согласно статье 58 закона "О гражданской защите", возмещение вреда, причиненного физическим и юридическим лицам вследствие ЧС техногенного характера, производится причинителем ущерба добровольно или по решению суда. На сегодня причинитель вреда еще даже не определен. И, я вам честно скажу, вы прекрасно понимаете, даже если он будет определен, у него вряд ли будет такая возможность - возместить ущерб", - сказала она.

Между тем казахстанцы собирают пожертвования для пострадавших жителей Шахана.

"По состоянию на 17 января в наш фонд поступило более 79 млн тенге. Израсходовано более 12 млн - на материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим, возмещение услуг ритуального агентства, возмещение расходов семей по организации похорон и поминальных обедов, изготовление памятника, который уже заказала одна из семей, услуги банка", - рассказала председатель.

Как пишет Nv.kz , за счет средств, собранных со всего Казахстана, будет финансироваться практически все: начиная от похорон и заканчивая ремонтом пострадавшего подъезда. К счастью, нашлось много отзывчивых людей, которые не смогли пройти мимо чужой беды. Перечисляли как отдельные граждане - по одной-две тысячи тенге, так и солидные организации - по несколько миллионов. "Казкоммерцбанк", к примеру, взялся оплатить приобретение всех 14 квартир - вместо четырех разрушенных и десяти уцелевших.

Отмечается, что члены тех семей, в которых были погибшие, смогут выбрать себе новое жилье в любом населенном пункте области. А вот владельцы одно- и двухкомнатных квартир в своем выборе ограничены.

"Мы решили, что одно- и двухкомнатные квартиры будут приобретаться в поселке. Мы рекомендуем, чтобы квартиры приобретались уже с ремонтом. Иначе нам придется искать организацию, которая проведет там ремонтные работы, и потом тех, кто оценит их работу. Все это будет оплачиваться из фонда, что не совсем желательно. Почему мы не разрешаем людям снимать из старых квартир свой линолеум, свои унитазы? Я считаю, это в корне неправильно. Почему у нас в Шахане много пустующих домов? Потому что люди, которые их бросали, грабили их. Мы решили, что такое не должно повториться", - заявила Мамерханова.

Ранее она рассказывала, что после приобретения нового жилья для собственников уцелевших квартир, эти квартиры передадут в государственный жилищный фонд. Однако журналистам кажется такое решение не совсем логичным. С какой стати имущество, которое могло бы каким-то образом послужить пострадавшим, переходит государству? На брифинге снова подняли этот вопрос. Председателю попечительского совета предложили другое решение: продать квартиры, а вырученные деньги пустить на улучшение отопительной системы Шахана, к примеру купить выносные модульные котельные для соседних пятиэтажек.

Мамерханова одобрила эту идею. "Спасибо за такое предложение. Мы этот вопрос рассмотрим и учтем", - сказала она.

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