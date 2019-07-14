Кокшетау. 13 июля. Kazakhstan Today - Сразу 2 мировых рекорда установлены в Кокшетау в День города, передает Kazakhstan Today.

Впервые город с большим размахом отметил Фестиваль по вышиванию "Курак корпе Fest", благодаря которому Кокшетау заявил о себе на весь мир, войдя в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает управление внутренней политики.

Мастерами рукоделия из областного центра установлены сразу 2 мировых рекорда по изготовлению национального изделия курак корпе из национальных одеял диаметром 33 метра и самое длинное корпе - более 11 километров.

В фестивале приняли участие более 100 народных искусниц из организаций и предприятий города. Работу над курак корпе начали еще в мае текущего года. Лоскутное рукоделие стало своеобразным талисманом на богатство и благополучие Кокшетау и олицетворением безмерного гостеприимства", - рассказала участница фестиваля Арухан Узакбаева.

Кроме того, на волне празднования юбилея города проведено большое спортивное мероприятие - областная спартакиада "Кулагер" по национальным и народным видам спорта.

В Акмолинской области ежегодно увеличивается количество занимающихся национальными видами спорта. Этот показатель на сегодняшний день составляет 19 тыс. человек, что на 13 процентов выше уровня прошлого года", - отметил руководитель региона Ермек Маржикпаев.

В финальных соревнованиях свое спортивное мастерство в конных видах спорта (байге, кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге алу), продемонстрировали лучшие спортсмены из регионов Акмолинской области и других областей.

К слову, в рамках празднования 195-летия в Кокшетау запланирован ряд широкомасштабных мероприятий, в числе которых открытие объектов cоциальной и промышленной сферы, вручение 195 ключей от квартир, челлендж "195 пожеланий любимому городу" от работников предприятий и организаций города и многое другое.

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