Суд Актобе отказал в восстановлении на работу уволенному замглавы облздрава

Актобе. 15 февраля. Kazakhstan Today - Городской суд Актобе отказал в восстановлении на работу уволенному со скандалом бывшему заместителю главы облздрава Алмату Ермагамбетову.

Ермагамбетов подал иск на управление здравоохранения с требованием восстановить в должности замначальника и выплатить зарплату за время "вынужденного прогула" - более двух месяцев. По выписке, которую озвучили на суде, зарплата замначальника облздрава составляет примерно 270 тыс. тенге в месяц, передает Kazakhstan Today.

14 февраля в горсуде прошли прения сторон, после чего судья вынесла решение отказать в восстановлении на работе.

Адвокат экс-чиновника не согласна с решением суда. "Его уволили, когда он был в отпуске. О своем увольнении он узнал в конце декабря. Это незаконно", - заявила адвокат Раушан Изтлеуова.

По словам адвоката, сторона истца будет обжаловать это решение и готова дойти до Верховного суда, пишет "Диапазон" .

В свою очередь главный специалист агентства по делам госслужбы Саним Куантаева пояснила, что решение Совета по этике подлежит исполнению, если веские доводы для невыполнения отсутствуют. "В действиях Ермагамбетова усматривалось несоблюдение этического кодекса государственных служащих и закона "О государственной службе Республики Казахстан". Ермагамбетов допустил повод для критики со стороны общества. В отношении государственных служащих, в первую очередь, регулируется закон "О государственной службе". Только потом принимаются нормы трудового кодекса. Кроме того, Ермагамбетов присутствовал на заседании Совета по этике и не уведомлял о том, что написал заявление о выходе в отпуск. Он также не выразил несогласие с решением членов Совета о его увольнении", - заявила она.

Напомним, Алмат Ермагамбетов, будучи заместителем главы управления здравоохранения Актюбинской области, отдал $20 тыс. знакомой женщине, которая обещала устроить его дочерей в Назарбаев интеллектуальную школу и Университет Назарбаев. Эти действия чиновника подвергли критике со стороны общества. 25 ноября 2016 года по решению Совета по этике в агентстве по делам госслужбы Ермагамбетова рекомендовали уволить. 6 декабря управление здравоохранения уволило его.

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