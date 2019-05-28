Суд оштрафовал солиста группы "Дос-Мукасан" за конфликт в аэропорту

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный административный суд столицы приговорил к штрафу солиста группы "Дос-Мукасан" Мурата Кусаинова за мелкое хулиганство, передает Kazakhstan Today.

Суд приговорил солиста популярной группы к штрафу в размере 12 625 тенге, 5 МРП.

По информации суда, Кусаинов в аэропорту Нур-Султана во время прохождения досмотра нецензурно выражался в адрес сотрудников таможенного досмотра.

Ранее Kazpravda.kz сообщала о том, что во время посадки на самолет рейса КС 852 по направлению Нур-Султан - Алматы Кусаинов громко разговаривал и нецензурно выражался. После отказа экипажа в его перевозке он в присутствии сотрудников авиакомпании ударил в лоб начальницу смены по обслуживанию пассажиров "Эйр Астаны".

"Во время посадки на самолет рейса КС 852 по направлению Нур-Султан - Алматы вылетал пассажир Мурат Кусаинов, который является солистом группы "Дос Мукасан". Он вел себя агрессивно. Я отказала ему в перевозке, в ответ на это он меня толкнул и ударил в область лица. Были вызваны все службы, и мы отказали ему в перевозке. Я написала заявление, сейчас ведется расследование. Медики подтвердили, что у меня был ушиб мягких тканей области лица", - рассказала пострадавшая по имени Анар.

В свою очередь, Мурат Кусаинов подтвердил, что возникла неприятная ситуация. Со слов артиста, конфликт возник в аэропорту после того, как его попросили снять туфли, носки. Его возмутило данное требование, он заявил о том, что не будет этого делать и громко высказывал свое мнение сотрудникам авиакомпании, после чего его сняли с рейса.

При этом Кусаинов подчеркнул, что с его стороны в отношении сотрудников авиакомпании, аэропорта, других пассажиров никакого рукоприкладства не было, он никого не толкал и в лоб никому удары не наносил.

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