Суд признал солиста группы "Дос Мукасан" виновным в оскорблении представителя власти

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане суд огласил приговор по делу о конфликте солиста группы "Дос Мукасан" Мурата Кусаинова с сотрудниками таможенного досмотра, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в суде №2 Есильского района столицы, действия Кусаинова характеризуются как уголовный проступок против порядка управления (статья 378 УК РК).

"По результатам рассмотрения уголовного дела Мурат Кусаинов признан виновным в оскорблении представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей. По приговору суда он освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием", - проинформировали в пресс-службе суда.

В суде пояснили, что лицо, совершившее уголовный проступок, либо впервые совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности с учетом личности виновного.

Суд при вынесении приговора учел личность подсудимого: он является композитором, членом союза композиторов Казахстана, заслуженным деятелем, заслуженным артистом Республики Казахстан, кавалером орденов "Парасат" и "Курмет", обладателем почетного звания "Казакстаннын енбек сінірген кайраткері", основателем и художественным руководителем ансамбля "Дос-Мукасан". Также суд учел мнение потерпевших об отсутствии каких-либо претензий. Приговор не вступил в законную силу", - уточнили в пресс-службе.





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