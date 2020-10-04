Суд в Алматы рассматривает третий иск к Bek Air на 30 млн тенге

Алматы. 3 октября. Kazakhstan Today - Турксибский районный суд Алматы рассматривает третий иск комитета по защите прав потребителей к авиакомпании Bek Air на сумму более 30 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Турксибским районным судом Алматы рассматривается третий иск , в котором комитет представляет интересы 482 человек (845 билетов на сумму более 30 млн тенге)", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

По информации ведомства, для всестороннего и объективного рассмотрения дела в ходе судебного заседания 2 октября Комитет ходатайствовал в суде истребовать письменные доказательства у ответчика, а также привлечь к участию в суде прокурора, представителей уполномоченной организации Авиационной администрация Казахстана, агентов по продаже билетов, а также граждан, чьи интересы представляет комитет. Однако данные ходатайства судом не поддержаны и отклонены.

Вместе с тем комитет в рамках правового поля продолжит принимать все необходимые меры по возврату денежных средств потребителям. Следующее заседание суда назначено на 15.00 13 октября 2020 года, проинформировали в пресс-службе.

Напомним, самолет Bek Air потерпел крушение близ Алматы в конце декабря прошлого года, в результате погибли 12 человек. Основной причиной катастрофы по итогам расследования было названо обледенение судна.

После отмены всех рейсов в комитет по защите прав потребителей обратились 409 пассажиров, которые выкупили 847 билетов на общую сумму 55,2 млн тенге. Большая часть средств уже возвращена.

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