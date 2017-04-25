Свыше 1500 семей переселены в новые квартиры из аварийного жилья в Астане

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Астане для решения проблем ветхого жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах, реализуется пилотный проект по сносу аварийного жилья, информирует пресс-служба городского акимата.

Согласно условиям проекта, акимат города осуществляет переселение жителей аварийных домов в новые квартиры, равнозначные площади сносимого жилья, передает Kazakhstan Today.

По данным столичного Управления жилья, под снос попадают дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, год постройки которых варьируется с 1940-шл по 1980-й.

Всего до конца 2017 года запланирован снос 228 аварийных домостроений, из них по району "Сарыарка" - 129 домов, по району "Алматы" - 78 домов, по району "Есиль" - 21 дом. При этом общее количество переселенцев, проживающих в них, составляет более 3500 семей.

На сегодняшний день в Астане более 1500 семей уже переселены в новые квартиры из 117 аварийных домов. Планируется, что жители оставшихся 111 аварийных домов будут переселены до конца 2017 года.

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