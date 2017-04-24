Свыше 4 млн тенге административных штрафов взыскано с должников в Кызылорде

Кызылорда. 24 апреля. Kazakhstan Today - Для активизации взыскания административных штрафов и эффективности работы с должниками в период с 29 марта по 30 апреля текущего года в Кызылординской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Должник", в рамках которого уже взыскано свыше 4 млн тенге, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Мероприятие проводится совместно с сотрудниками административной полиции, местной полиции и региональными судебными исполнителями. В областном центре создано 5 мобильных групп, куда вовлечены 10 сотрудников полиции и частные судебные исполнители. Мобильными группами проверяются автомашины должников, не оплативших административные штрафы, передает Kazakhstan Today.

"В ходе ОПМ рабочими группами на штрафстоянку водворено 198 автомашин, у 258 автомашин сняты государственные регистрационные номера, взыскано 4 млн тенге. В случае возникновения вопросов и для получения необходимых разъяснений просим обратиться в отдел административной практики УАП ДВД Кызылординской области по адресу: Кызылорда, улица Жибек Жолы, 22 или на электронный адрес admpraktikakzo@mail.ru", - говорится в сообщении пресс-службы.

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