Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Власти Алматы направили на очистку улиц города от снега 2110 человек, передает Kazakhstan Today.

Для уборки снега задействована 621 единица спецтехники, включая дополнительно привлеченные самосвалы и погрузчики для вывоза снега. В районных акиматах и акимате города организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке снега, сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы.

"Утром 11января 2018 года в городе Алматы началось выпадение снега, который с перерывами прогнозируется до 16 января. Высота снежного покрова в городе на 08.00 утра 12 января составила 15 сантиметров. После "часа пик", в вечерний период 11 января, организованы колонны в сопровождении патрульных машин полиции по повторному сгребанию снега и формированию валов для последующего вывоза, которые продолжались все ночное время. В ночной период с 11 на 12 января вывезено 5464 кубометров снега. С начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. По состоянию на 08.00 12 января использовано 9310 тонн противогололедной смеси", - прокомментировали в ведомстве.

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