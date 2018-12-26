Участники детских конкурсов и олимпиад посетили новогодний праздник в Генконсульстве России в Алматы

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Новогодняя Елка состоялась 25 декабря 2018 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы. На нее пригласили юных алматинцев, успешно принявших участие в детских художественных конкурсах и олимпиадах, проводившихся в уходящем году при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В гости к ребятам пришли любимые герои русских и казахских сказок: хитроумный Алдар Косе, смелый Иван Царевич, которые вместе с ребятами не побоялись противостоять коварной Бабе Яге, стремившейся сорвать праздник. Для этого юные участники представления принимали участие в конкурсах, разгадывали загадки и вспоминали русские и казахские народные сказки. Ребята с честью прошли испытание на знание фольклора, отметили организаторы.

Дети не только веселились, пели и танцевали, но и проявили недюжинную смекалку, отвечая на сложные вопросы. И все это для того, чтобы силы зла и невежества не смогли помешать Деду Морозу и Снегурочке попасть на новогодний праздник. Конечно же, победили радость и веселье. А потом дети продемонстрировали сказочным героям свои творческие способности, читая стихи, танцуя и исполняя любимые песни.

Открывая Елку, генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и выразил пожелание, что и в наступающем 2019 году ребята будут такими же активными и будут радовать родителей своими успехами. Он также сказал, что ребят ожидают удивительные новогодние подарки от Российской Федерации, которые по окончании праздничной программы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручила юным гостям консул генерального консульства Российской Федерации Ирина Переверзева.

Традиционная Елка победителей конкурсов проводится представительством Россотрудничества в Алматы уже восьмой год. Именно она открывает цикл новогодних празднеств, которые собирают вместе более пяти тысяч юных жителей Южного Казахстана и проходят, помимо Алматы, в Шымкенте, Талдыкоргане, Таразе, Кызылорде.

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