Участок трассы Талдыкорган - Капал из-за метели закрыт для всех видов автотранспорта

Талдыкорган. 18 декабря. Kazakhstan Today - Два участка автодорог в Алматинской области закрыты для движения автотранспорта, передает Kazakhstan Today.





С 14.30 сегодняшнего дня в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке автодороги областного значения Талдыкорган - Капал (с 0-го по 45-й километры), сообщает пресс-служба АО "Казавтожол".

Также сообщается, что с 16.00 сегодняшнего дня в связи с погодными условиями (метель, обильный снег) для грузового и пассажирского транспорта введено ограничение движения на участке трассы республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск (с 287-го по 558-й километры).





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